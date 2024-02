Ottawa refuse de suivre les médicaments d’approvisionnement plus sécuritaire

Le gouvernement libéral fédéral rejette une proposition du gouvernement de l'Alberta visant à envisager d'ajouter un « identifiant chimique unique » aux produits pharmaceutiques offerts aux utilisateurs comme solution de remplacement aux drogues illicites.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Ya'ara Saks, a écrit lundi à son homologue de l'Alberta pour lui dire que même si elle prend au sérieux ses préoccupations, la proposition de la province soulève des enjeux pratiques.

Les détracteurs du programme, notamment certains spécialistes de la toxicomanie, souhaitent que le gouvernement fédéral reconsidère son soutien à l'initiative, qui vise à offrir aux personnes dépendantes des produits pharmaceutiques comme l'hydromorphone comme solution de rechange aux drogues illicites.

Les experts affirment que la crise des surdoses au pays est largement alimentée par un approvisionnement en médicaments de plus en plus toxiques. La majorité des décès par surdose enregistrés entre janvier et juin 2023 impliquait le fentanyl.

On rapporte plus de 40 000 décès liés aux opioïdes depuis 2016, au Canada. C'est à cette date que l'agence fédérale a commencé à collecter des statistiques sur le phénomène.

La Colombie-Britannique a été la première province à offrir aux consommateurs de drogues un approvisionnement en produits pharmaceutiques de remplacement, grâce à des programmes dits d'« approvisionnement plus sécuritaire ».