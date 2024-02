Dans une lettre destinée à ses équipes, le grand patron de Google, Sundar Pichai, a dénoncé les erreurs « totalement inacceptables » de son outil d'intelligence artificielle (IA) Gemini. La création d’images de personnes est suspendue depuis jeudi en raison de contenus historiquement inexacts qui ont été générés.

La controverse est apparue deux semaines après que Google a annoncé le changement de nom de Bard, son IA générative, en Gemini, un concurrent de taille au robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont montré du doigt certaines créations de Gemini, notamment en matière de genre et d'origine, semblant sous-représenter les personnes blanches. Une requête sur un soldat allemand de 1943, donc pendant le régime nazi, a par exemple donné lieu à des images de militaires asiatiques ou à la peau noire.

Ouvrir en mode plein écran L'intelligence artificielle Gemini de Google a aussi représenté des Vikings par des personnes racisées. Photo : Gemini

Je souhaite évoquer les dernières difficultés liées à la génération de [contenus] problématiques dans l'application Gemini , a écrit M. Pichai mardi, dans une lettre publiée par le site d'information Semafor, authentifiée par un porte-parole de Google auprès de l'AFP.

Je sais que certaines de ses réponses étaient biaisées et ont choqué nos utilisateurs et utilisatrices. Et, pour être clair, c'est totalement inacceptable et notre équipe s’est trompée.

Sundar Pichai a indiqué que les équipes de Google travaillaient 24 heures sur 24 pour résoudre, ces problèmes, mais n'a pas précisé quand la génération d'images de personnes serait à nouveau offerte sur Gemini.

Aucune IA n'est parfaite, surtout au stade [préliminaire] où se trouve cette industrie, mais nous avons conscience que la barre est haute et nous continuerons à travailler aussi longtemps qu'il le faudra , a-t-il écrit.

Un retour du balancier?

Depuis la fin de 2022 et le succès de ChatGPT, l' IA générative, capable de produire des textes, des sons, des images ou des vidéos sur de simples requêtes en langage courant, suscite un engouement massif et les géants de la technologie se sont engagés dans une course au déploiement d'outils pour organisations et particuliers.

Mais les modèles d' IA ont longtemps été critiqués pour perpétuer les préjugés raciaux et sexistes dans leurs résultats.

Google a d'ailleurs déclaré la semaine dernière que les générations problématiques de Gemini étaient dues à ses efforts pour tenter d'éliminer ces préjugés.