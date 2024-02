Conditions météorologique : la sécurité civile en mode vigilance

La sécurité civile est en mode vigilance avec la pluie attendue en Gaspésie puis le retour du froid prévu par la suite. Aucune inondation majeure n'est toutefois crainte par l'organisation.

L'organisation suit de près les prévisions hydrologiques et météorologiques depuis déjà plusieurs jours. La Baie-des-Chaleurs est le secteur qui devrait recevoir le plus de précipitations. Jusqu'à 30 mm pourraient tomber mercredi et au cours de la nuit.

Le directeur régional de la Sécurité civile en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Félix Caron, se fait néanmoins rassurant, rappelant que des vents contribueront à assécher l'eau accumulée avant le retour du froid. Actuellement, un épisode de verglas est exclu avec les prévisions qu'on a , précise-t-il.

On demeure quand même prudent. Ça demeure des prévisions. On suit la situation de près. On est en contact constant avec nos prévisionnistes et on est en contact aussi avec les municipalités, à qui on transfère les dernières prévisions [...].

Les précipitations attendues pourraient faire fondre le couvert neigeux, apportant une quantité importante d'eau dans les bassins versants des différentes rivières de la région. Pour l'instant, Félix Caron indique qu'aucune hausse significative des débits des principales rivières n'est crainte.

Ouvrir en mode plein écran Félix Caron se fait rassurant, mais précise que la sécurité civile demeure vigilante. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Toute cette eau n'arrivera pas en même temps , nuance néanmoins M. Caron. Ça n'atteindra pas les seuils de surveillance ou les seuils qui pourraient engendrer un mouvement des glaces , ajoute le gestionnaire.

Publicité

En raison des conditions météorologiques, les cours ont été suspendus en matinée dans les établissements du Centre de services scolaire René-Lévesque, mais devraient reprendre cet après-midi.

Sorties de route et pannes

Une sortie de route a été signalée au kilomètre 92 de la route 198, qui relie la 299 à Murdochville, tôt mercredi avant-midi. Cet événement n'aurait pas eu de conséquence majeure, selon la Sûreté du Québec. Une personne a néanmoins été transportée dans un centre hospitalier à des fins préventives.

D'ailleurs, plusieurs collisions matérielles mineures ont été rapportées sur le territoire en matinée.

Par ailleurs, près de 1400 clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité en raison de bris d'équipements, mercredi matin. La principale panne, survenue sur la route 132 entre Grande-Vallée et Cloridorme, était néanmoins réglée vers 11 h 15.

Ouvrir en mode plein écran Hydro-Québec est à pied-œuvre pour régler les pannes en cours. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Au moment de publier ces lignes, environ 375 foyers étaient toutefois encore plongés dans le noir dans le Grand Gaspé, dans le secteur du parc national Forillon. Les clients touchés sont situés sur les boulevards du Griffon et de Cap-des-Rosiers et sont privés d'électricité depuis 9 h 50.

Hydro-Québec indique évaluer les travaux requis pour rétablir le courant dans ce secteur. La panne a été causée par un bris d'équipement.