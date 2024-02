La Sûreté du Québec a confirmé mercredi qu’une perquisition dans une entreprise en lien avec un réseau de vol de voitures a eu lieu à Côte-de-Liesse. Une autre arrestation en lien avec un réseau de vol de voitures a aussi été menée à Laval, mardi soir.

La Sûreté du Québec est arrivée vers 20 heures.

Le groupe tactique d’intervention de la GRC a mené une arrestation mardi soir à Laval sur l'autoroute 13. Un homme de 25 ans a été arrêté et relâché après avoir été interrogé pendant la nuit. Il serait relié à un réseau de vol de voitures.

Pour l’instant, Radio-Canada n’a pas pu avoir la confirmation de la Sûreté du Québec si d’autres perquisitions et arrestations avaient eu lieu.

Vol de véhicules en hausse

Le Canada a connu une importante augmentation des vols de voitures. Au Québec, les taux de vols d’automobiles ont augmenté de 50 %.

Au total, en 2022, 105 673 vols de véhicules à moteur ont été signalés, selon Statistique Canada.

Le gouvernement du Canada a convoqué des représentants des municipalités et des provinces, des chefs d’entreprise et des représentants des forces de l’ordre au Sommet national pour lutter contre le vol de voitures.

Selon André Durocher, directeur des relations avec la communauté et de la sécurité routière à CAA-Québec, cette initiative est une prise de conscience du gouvernement. On ne pourra pas dire que c'est la faute de telle ou telle organisation. Tout le monde doit trouver des solutions et travailler ensemble , a-t-il ajouté en entrevue avec Radio-Canada.

Avec les informations de Karine Bastien