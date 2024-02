100 logements déjà financés pourraient voir le jour au printemps à Rimouski

Un immeuble à logements destinés aux personnes âgées devrait bientôt voir le jour sur le stationnement adjacent au Grand Séminaire de Rimouski. Selon nos informations, il ne manque qu'un accord avec la Ville pour amorcer les travaux, ce qui pourrait se produire dès ce printemps.

Québec et l'organisme Mission Unitaînés ont annoncé lundi la construction 10 immeubles de 100 appartements dans 10 villes de la province pour les personnes âgées autonomes d'ici deux ans.

Les gouvernements du Québec et du Canada investissent chacun 117,5 millions de dollars dans ce projet.

Seul le projet de Shawinigan a été identifié jusqu'à maintenant, des annonces locales étant prévues au cours des prochaines semaines.

Radio-Canada a appris que Rimouski est l'une des 10 villes ciblées par l'annonce et les discussions vont bon train avec les autorités municipales, même s'il reste encore des étapes à franchir avant une annonce officielle.

On est intéressés au projet depuis le départ et on avance aussi vite qu'on le peut.

L'aide financière de la Ville est une condition essentielle au projet. On est en train d'évaluer comment on peut donner la contribution qui est demandée pour ce projet-là , précise le maire Guy Caron.

Chaque ville doit s'engager pour une somme variant entre trois et cinq millions de dollars.

La Ville devra aussi modifier les règles d'urbanisme dans le secteur pour autoriser l'usage résidentiel.

Selon nos informations, les travaux pourraient s'amorcer dès cet été, si le dossier chemine rondement du côté de la Ville.

Mission Unitaînés sera responsable de la conception et de la construction des immeubles. À terme, les clés seront remises à un organisme régional pour une somme symbolique et sans hypothèque.

Les logements devraient se louer autour de 600 dollars par mois, tout compris, a mentionné la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Caroline Sauriol, lors de l'annonce à Shawinigan.

La ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, semblait pour sa part emballée par le concept. On sort des modèles établis, on mutualise les services professionnels, on réplique le modèle 10 fois, ce qui va avoir un impact, d’ailleurs, sur les coûts.

Un bâtiment doit être bâti sur le stationnement situé près du Grand Séminaire de Rimouski. (Photo d'archives)

Deux projets en un

Le Grand Séminaire et son immense terrain en plein de cœur de la ville font l'objet d'une promesse d'achat de la part du Groupe Atena à hauteur de 2,1 millions de dollars. Comme prévu, une partie de cette somme, soit 700 000 $ servira à la réfection de la cathédrale Saint-Germain.

C'est la corporation du Grand Séminaire qui versera ce montant à la Fabrique.

Une annexe de 1350 mètres carrés pourrait aussi s'ajouter derrière le bâtiment pour y loger une quarantaine d'étudiants.

On ignore si, dans les faits, il y aura deux transactions ou si le Groupe Atena cèdera dans un second temps une partie du terrain à Mission Unitaînés. Le Grand Séminaire conservera pour sa part sa vocation d'immeuble à bureaux et d'appartements.

Initialement, le bâtiment qui devait être construit à l'est du Grand Séminaire devait contenir 55 logements abordables destinés à tous, mais les plans ont changé en cours de route. (Photo d'archives)

Mission Unitaînés a lancé un appel à une trentaine de villes de plus de 50 000 habitants il y a quelques mois. Une vingtaine ont manifesté leur intérêt, mais seulement la moitié ont été retenues, dont Rimouski et Shawinigan.