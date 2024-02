Le Congrès mondial acadien 2024 (CMA 2024) dévoile certains détails de son Festival d'ouverture, qui aura lieu le samedi 10 août à l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse.

Dès 13h, les gens pourront participer à toutes sortes d'activités incluant des jeux pour enfants, des installations interactives, des performances de poésie et de théâtre et bien sûr il y aura de la musique.

Nous nous sommes concentrés sur la présentation d'un mélange remarquable d'artistes émergents pour montrer comment, à travers le monde, une jeune génération d'artistes promeut et préserve la culture acadienne à sa manière , dit Jacques Blinn, codirecteur artistique du Festival d'ouverture.

Couplé à une journée complète d’activités qui donnent aux gens la chance de se réunir, de se retrouver et de partager leur enthousiasme. On a planifié un grou tyme pour toute la famille!

Le musicien Jacques Blinn est codirecteur artistique du Festival d'ouverture du CMA 2024 au côté de Julie Frigault. Photo : Candace Kennedy and Dru Kennedy Photography

Jacques Blinn qui est aussi musicien sera sur scène au cours de la journée pour accompagner certains artistes. Les gens pourront d’abord danser sur la musique d’un groupe cajun originaire de la Louisiane.

Les Amis du Teche viennent jouer en fin d'après-midi , indique Julie Frigault, codirectrice artistique du Festival d'ouverture. Ils vont nous faire danser, bouger, puis vivre un peu la Louisiane. C'est un nouveau groupe jeune qui a plein d'énergie, puis qui est selon moi déjà une relève parfaite.

Il y aura en début de soirée des prestations de Jacques Surette, de l'artiste country Vickie Deveau et de l'auteure-compositrice Sylvie Boulianne. Et finalement les Hay Babies partageront la scène avec le P'tit Belliveau, qui prépare un spectacle spécial avec des invités surprises pour le CMA 2024.

Les Hay Babies lors de leur passage au Festival d'été de Québec le15 juillet. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

C'est sûr que la vision c'était de garder ça assez local , conçoit Jacques Blinn. Moi je voyais toujours ça comme une célébration de la musique de par chez nous.

Nous voulions vraiment mettre en lumière ce qui se passe actuellement en Acadie et démontrer à quel point notre culture, notre musique et notre communauté sont tellement dynamiques , ajoute Julie Frigault. Une journée pleine de joie et de convivialité, rassemblant la diaspora acadienne.

Plus de détails sur les activités du CMA 2024 seront annoncés dans les mois à venir.

Avec les informations de Caroline Lévesque