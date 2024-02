Des partis politiques aux élections municipales, une idée reçue avec tiédeur en Alberta

Alors que le gouvernement albertain caresse l’idée de permettre la création de partis politiques municipaux, à tout le moins dans les grandes municipalités, la plupart des résidents sondés disent voir d’un mauvais œil une telle possibilité, car ils craignent que les intérêts des citoyens soient sacrifiés sur l’autel de considérations partisanes.

Ce samedi, lors de son émission radiophonique Your Province. Your Premier , la première ministre Danielle Smith a fait savoir que la province envisageait d’actualiser les règles électorales, afin de permettre à des candidats aux conseils municipaux, surtout pour les plus grandes municipalités , de compétitionner sous la bannière de partis politiques.

Elle a laissé entendre qu'une loi sur la question pourrait être adoptée lors de la session de printemps.

Nous avons 355 municipalités. Plus la municipalité est petite, je ne sais pas si elle est aussi partisane, mais lorsqu'il s'agit d'une ville de la taille de Calgary ou Edmonton, il faut croire qu'elle est partisane.

Une telle pratique existe déjà en Colombie-Britannique et au Québec. Danielle Smith pense qu’elle apporterait plus de transparence dans la gestion municipale.

Elle a déjà fait part de l'idée à son ministre des Affaires municipales, Ric McIver, en précisant toutefois que toute décision en ce sens devrait être soumise au préalable au caucus de son parti, et faire l'objet d'une consultation et d'une rétroaction.

Une idée qui suscite des craintes

Entre le 7 novembre et le 6 décembre 2023, le gouvernement provincial a mené deux enquêtes en ligne, dans le but de mettre en œuvre des changements potentiels à la Loi sur l'élection des autorités locales et à la Loi sur le gouvernement municipal.

Un porte-parole du ministère des Affaires municipales a écrit dans un courriel que les résultats de ces enquêtes sont en cours d'examen, notamment pour ce qui a trait à la possibilité de mettre à jour la loi sur les élections des autorités locales (Local Authorities Election Act).

Un sondage suggère que la plupart des Albertains sont opposés à cette idée.

L'enquête réalisée en septembre par la sondeuse Janet Brown pour le compte d'Alberta Municipalities, l'association représentant 260 municipalités de la province, a révélé que 68 % des Albertains aimeraient que les candidats continuent à se présenter en tant qu'individus et non en tant que membres d'un parti politique.

Tyler Gandam, le président d'Alberta Municipalities, qui représente 260 municipalités de la province, affirme que son association désapprouve l'idée.

La principale préoccupation des personnes interrogées était que les élus municipaux commencent à agir dans l'intérêt d'un parti politique, et pas nécessairement dans l'intérêt de leur communauté.

Ils pensaient que la politique deviendrait plus conflictuelle. Ils pensaient que les candidats de qualité seraient peut-être découragés de se présenter aux élections municipales , explique Mme Brown.

D’autres pensaient que l'adoption de partis politiques faciliterait l'identification des politiques des candidats locaux.

Tyler Gandam, président d'Alberta Municipalities, a fait savoir que la désapprobation de cette idée par son organisation était claire, inébranlable et sans équivoque .

M. Gandam, qui est par ailleurs maire de Wetaskiwin, a souligné qu'une résolution exprimant l'opposition à cette idée avait été votée à 95 % lors de la convention annuelle d’Alberta Municipalities, qui s'est tenue à Edmonton en septembre.

L'analyste politique Lori Williams, de l'Université Mount Royal de Calgary, estime pour sa part que les gens sont davantage « préoccupés par la qualité de vie, par des choses comme la gestion des transports en commun, etc. » que par la question de savoir s'il faut autoriser ou non la partisanerie au sein des conseils municipaux.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, s'est prononcée contre l'idée, alors que son homologue d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a estimé par le passé qu'il ne voyait pas de nécessité à modifier le système actuel.

Des conseillers municipaux divisés sur la question

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, s'est prononcée contre l'idée. Sur X, anciennement Twitter, elle a écrit : Notre service à la population repose sur notre impartialité.

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a estimé par le passé qu'il pensait que le système actuel fonctionnait bien.

Les conseillers municipaux de Calgary, quant à eux, ont exprimé des opinions différentes au cours des derniers mois.

En 2023, le conseiller Dan McLean estimait que l’idée pourrait aider les électeurs à mieux comprendre la position des candidats. En entrevue, mardi, il a précisé que c’était à condition que les partis qui seraient autorisés à compétitionner ne soient pas alignés sur les formations politiques fédérales ou provinciales.

La conseillère Jasmine Mian a, pour sa part, fait savoir qu'elle craignait que la mise en œuvre d'une telle idée fasse en sorte que le conseil ne commence à attirer que des personnes désireuses d'être très partisanes plutôt que des candidats compétents [et] prêts à se porter volontaires pour ces fonctions .

