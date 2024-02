Un programme de jiu-jitsu lancé à l’automne au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, offrira un programme d’études en jiu-jitsu brésilien l’automne prochain.

Le programme sera offert aux élèves de première et de deuxième secondaire pour l’instant. Un après-midi par semaine sera consacré à ce sport. L’établissement privé souhaite qu’une quinzaine d’étudiants s’inscrivent pour cette première tentative.

L’initiative provient d’un enseignant du Séminaire qui pratique ce sport depuis plusieurs années. Il a proposé son idée à la direction, qui y a vu une belle opportunité. Le tout sera supervisé par les professionnels de Jiu-jitsu Saguenay.

On trouvait ça super important et très intéressant de diversifier l’offre pour s’assurer de répondre à l’ensemble de nos nouveaux élèves, qui sont de plus en plus nombreux.