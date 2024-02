La pluie force la fermeture de stations de ski et de patinoires

Pour la énième fois de l’hiver, la pluie et le temps doux viennent perturber les activités sportives extérieures ce mercredi dans la grande région de Québec. Les centres de ski ont soit modifié leurs heures d'ouverture ou simplement fermé leurs portes. La quasi-totalité des patinoires extérieures a baissé pavillon pour la journée.

Jusqu’à 20 mm de pluie sont attendus mercredi sur Québec et ses environs. Le gros des précipitations devrait tomber durant l’après-midi. Le mercure pourrait atteindre 9 degrés par endroits.

Certains centres de ski de la grande région de Québec sont fermés pour la journée, alors que d’autres ont réduit leurs activités. Le Centre de ski Le Relais est fermé mercredi. L’établissement prévoit une réouverture progressive dès jeudi.

Rouvert pour la relâche

La Station touristique Massif du Sud sera quant à elle fermée mercredi et jeudi afin de laisser la montagne se reposer .

Notre équipe des opérations travaillera à préparer la montagne pour ce vendredi 1er mars juste à temps pour le début de la relâche , indique la station sur sa page Facebook.

La station de ski du Massif du Sud prévoit de rouvrir ses portes vendredi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Les stations Mont Sainte-Anne (MSA) et Stoneham, qui appartiennent toutes les deux au même exploitant, Resorts of the Canadian Rockies, ont modifié leurs horaires afin de protéger les conditions de pistes.

Pistes naturelles fermées

Seules les pistes enneigées et travaillées mécaniquement sont ouvertes mercredi, mais uniquement durant la journée. Le ski de soirée ne sera exceptionnellement pas offert.

Le MSA prévoit d’opérer uniquement les remontées L'Étoile Filante, L'Express du Sud et L'Express du Nord. À Stoneham, les remontées L'Éclipse (E) et La Tempête Express (H) ainsi que le Tapis Le Mille-Pattes (C) seront en fonction.

Le temps doux a forcé la station du Mont-Sainte-Anne à réduire ses heures d'ouverture mercredi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Notons que le centre de ski de fond du MSA est ouvert pour la journée. Les sentiers ne seront toutefois pas travaillés afin de préserver, là encore, les conditions de pistes.

Le Massif de Charlevoix est lui aussi en mesure d’accueillir des clients mercredi. À 8 h 30, le site Internet de la station indiquait que 42 de ses 54 pistes étaient ouvertes.

Patinoires fermées

À l’exception de l’anneau de glace des plaines d’Abraham et de la surface glacée de la place D’Youville, qui sont munies d’un système de réfrigération, toutes les patinoires extérieures de la Ville de Québec sont fermées pour la journée.

À Lévis, toutes les patinoires extérieures sont fermées mercredi, y compris le sentier glacé du quai Paquet. Ce dernier est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Nous voulons ainsi maximiser les chances d'avoir une belle glace pour la semaine de relâche qui arrive à grands pas , peut-on lire sur la page Facebook Quai Paquet Lévis.

Le sentier glacé du quai Paquet, à Lévis, est fermé jusqu'à nouvel ordre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Les conditions hivernales ne tarderont toutefois pas à refaire leur apparition grâce à l’arrivée d’un vigoureux front froid qui traversera le Québec à partir de mercredi soir.

Refroidissement soudain

Les températures vont chuter d’environ 10 à 15 degrés en l’espace de quelques heures. Environnement Canada a d’ailleurs publié un avertissement de refroidissement soudain.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure pourrait descendre jusqu’à - 15 degrés. Le refroidissement éolien sera de - 24.