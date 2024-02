Les écoles postsecondaires et les élus municipaux de Thunder Bay souhaitent davantage de consultations avec le gouvernement fédéral sur le nouveau plafond de deux ans imposé aux permis d'études pour les étudiants étrangers.

Notre secteur des services, qu'il s'agisse des hôtels, des restaurants, du commerce de détail, dépend fortement des étudiants étrangers, tout comme les soins de santé , affirme la conseillère municipale Kristen Oliver, qui fait partie du comité des affaires intergouvernementales de la ville.

Le nouveau plafond, qui fait partie de la stratégie d'Ottawa pour atténuer la crise du logement, a été annoncé le mois dernier par le ministre de l'Immigration, Marc Miller, après que le Canada ait enregistré un nombre record d'étudiants étrangers l'année dernière.

Cette mesure devrait entraîner une réduction de 35 % des permis d'études étrangers, même si la manière dont ils seront attribués n'a pas encore été annoncée.

Lundi soir, Kristen Oliver et d'autres conseillers ont voté pour appeler les niveaux supérieurs de gouvernement à mieux soutenir les établissements postsecondaires et à prendre en compte les intérêts et les besoins du Nord-Ouest de l'Ontario dans l'octroi des permis d'études.

La réunion a eu lieu après que la province a annoncé une aide de près de 1,3 milliard de dollars pour les établissements postsecondaires alors qu'ils s'adaptent aux nouveaux plafonds d'étudiants. Les frais de scolarité des étudiants ontariens resteront gelés pendant les trois prochaines années.

La Ville de Thunder Bay affirme que l'Université Lakehead et le Confederation College sont deux de nos plus grands partenaires et que, comme d'autres établissements au Canada, ils dépendent largement des revenus des étudiants étrangers.

Des appels sont aussi lancés pour que les étudiants étrangers actuels reçoivent davantage d’aide dans des domaines tels que le logement, l’insécurité alimentaire et la santé mentale.

Selon les responsables des deux établissements :

L'Université Lakehead compte plus de 1 900 étudiants étrangers sur ses campus d'Orillia et de Thunder Bay, ce qui représente environ 21 pour cent de la population étudiante.

Le Confederation College compte environ 1 800 étudiants étrangers, ce qui représente plus de la moitié de son corps étudiant.

La présidente du Confederation College, Kathleen Lynch, affirme que les étudiants étrangers ont compensé la baisse des inscriptions domestiques.

Ouvrir en mode plein écran Kathleen Lynch, présidente du Confederation College de Thunder Bay, souhaite que les responsables du gouvernement fédéral consultent les établissements postsecondaires de la ville au sujet des nouveaux plafonds pour les étudiants étrangers, compte tenu des besoins uniques du Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Avec la permission de Kathleen Lynch

Nous n'avons tout simplement pas cette population de diplômés du secondaire sur laquelle nous appuyer , mentionne Mme Lynch. Avec une population vieillissante, je pense que les étudiants étrangers ont vraiment aidé nos établissements et notre communauté à pourvoir les besoins.

Les établissements postsecondaires attendent plus d’informations sur les plafonds d’étudiants étrangers, notamment sur le nombre de permis d’études qui leur seront attribués.

Pendant ce temps, les étudiants étrangers qui postulent pour venir au Canada doivent fournir une preuve de fonds plus élevée et une attestation d'une offre valide d'un établissement postsecondaire.

Appel à des logements abordables

La directrice générale de l'association étudiante du Confederation College, Kendall Williams, affirme que les principales préoccupations des étudiants étrangers concernent le logement et mentionne que davantage de soutien est nécessaire.

Le président de l'association, Robin Gathercole, mentionne que la sécurité alimentaire et le transport sont également des préoccupations majeures.

Ouvrir en mode plein écran Kendall Williams et Robin Gathercole de l'association étudiante du Confederation College, disent qu'ils se concentrent sur le soutien aux étudiants étrangers actuels alors que le collège cherche plus d'informations sur les nouveaux plafonds de permis d'études. Photo : Avec la permission de Kendall Williams

Nous pouvons accueillir de plus en plus d'étudiants, mais à quel prix? Il s'agit de trouver un équilibre entre le nombre d'étudiants étrangers que notre collège et notre communauté peuvent soutenir correctement, afin de les préparer à la réussite , mentionne Mme Williams.

Elle souhaite davantage de consultations sur les circonstances uniques du Nord de l'Ontario.

Nous avons des besoins très différents ici à Thunder Bay et dans le Nord de l'Ontario de ceux du Sud de l'Ontario. Nous comptons beaucoup sur les étudiants étrangers dans notre communauté et notre économie.

