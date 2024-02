Début d’incendie au Métro de Sainte-Anne-des-Monts

Plus de peur que de mal au supermarché de Sainte-Anne-des-Monts où un début d’incendie a mobilisé 25 pompiers, mardi soir.

L’alerte a été donnée vers 22 h.

À leur arrivée, les pompiers ont constaté de la fumée apparente qui s'échappait par le toit, selon le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Le service incendie mentionne être intervenu rapidement et avoir réussi à empêcher le feu de se propager.

Des commandes et des livraisons spéciales devraient permettre de remettre l’épicerie en fonction le plus rapidement possible. Selon Métro, l’épicerie pourrait rouvrir ses portes jeudi, mais pour le moment la priorité est au nettoyage et à l'assainissement de l'air.

Toujours d’après M. Deschênes, la boucherie devrait par contre demeurer fermée durant quelques jours puisque c’est dans l’entrepôt des viandes que le feu s’est déclaré. Mais, explique le maire, l'ensemble de la surface à aire ouverte de l'épicerie est sain, mis à part un peu de fumée. L'équipe du service incendie a rapidement ventilé l'immeuble, une opération qui a duré plusieurs heures, hier soir. Maintenant, je n'ai pas de détails à savoir si des aliments sont atteints.