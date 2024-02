Morden cherche des solutions face à la sécheresse

La ville de Morden, au Manitoba, est en état de sécheresse modérée, selon les autorités locales. La mairesse en appelle aux différents niveaux de gouvernement pour continuer à approvisionner la municipalité en eau potable.

Les réserves en eau potable du lac Minnewasta, non loin de la localité, sont 1,5 mètre en dessous de la normale et l’hiver sec n’a rien arrangé. Pourtant, les 10 000 habitants de Morden en dépendent.

La mairesse, Nancy Penner, indique que des solutions d’appoint sont mises en place en acheminant plus d’eau traitée par la Pembina Valley Water Coop, une coopérative regroupant plusieurs villes de la région pour tenter de partager la précieuse ressource.

Normalement, nous prélevons trois ou quatre litres d'eau par seconde. En ce moment, nous sommes à sept litres par seconde, ce qui nous permet de réduire la consommation d'eau du lac , explique-t-elle.

Selon Agriculture Manitoba, l'ensemble de la région de la vallée de Pembina a reçu moins de la moitié des précipitations hivernales que la normale.

Publicité

D'après la mairesse, la municipalité située à quelques kilomètres des États-Unis doit non seulement trouver plus d'eau, mais aussi plus d'argent.

Elle estime qu’une nouvelle station de traitement des eaux coûterait 105 millions de dollars. Cela ne se fait pas sans l'aide des gouvernements fédéraux et provinciaux en matière de financement , appuie-t-elle.

Économie volontaire d’eau

En cas de sécheresse modérée, les habitants et les entreprises sont invités à économiser volontairement l'eau. La Ville demande aux hôtels et aux restaurants à ne servir de l'eau à leurs clients que sur demande.

Il s'agit simplement de sensibiliser les gens à la nécessité d'être en alerte , dit Nancy Penner.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Morden, Nancy Penner. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Nous assistons à des phénomènes extrêmes , souligne-t-elle, rappelant que la ville a connu une grave sécheresse en 2021, suivie d'inondations en 2022.

Publicité

Pour cette année, la mairesse pense qu’un épisode pluvieux important pourrait changer la donne.

En raison de notre situation géographique, nous sommes sujets à ces phénomènes climatiques extrêmes , prévient-elle.

Manque de financement pour les urgences climatiques

Un professeur associé au département d'études appliquées sur les catastrophes et les situations d'urgence de l'Université de Brandon, Jack Lindsay, estime que la gestion des situations d'urgence et l'atténuation de leurs effets ne sont pas aussi bien financées qu'elles devraient l'être au Canada.

Les petites communautés rurales font de leur mieux avec des bénévoles, souvent sans budget, mais nous ne sommes peut-être pas prêts à faire face aux tornades, aux inondations et aux sécheresses qui pourraient survenir en raison de l'instabilité climatique.

Selon le professeur associé, même si le Manitoba a fait des progrès dans la préparation des communautés aux épisodes climatiques extrêmes, les mesures de l'Organisation de gestion des situations d'urgence « doivent être plus étoffées ».

À l'heure actuelle, nous ne légiférons pas vraiment de manière à promouvoir l'atténuation ou la préparation , regrette-t-il.

La ministre de l'Environnement et du Climat, Tracy Schmidt, dit prendre la situation au sérieux. « Nous sommes au courant de ce qui se passe à Morden », assure-t-elle.

Elle s'est engagée à travailler avec d'autres niveaux de gouvernement pour construire davantage d'infrastructures hydrauliques.

La ministre a évoqué la stratégie manitobaine de gestion de l’eau (Nouvelle fenêtre), qui, selon elle, fait l'objet d’une révision pour répondre aux besoins actuels.

Avec les informations de Riley Laychuk