Alors que le Bas-Saint-Laurent a battu un record de chaleur pour un 28 février, mercredi, le faible couvert de neige au sol a fondu rapidement. Or, certaines espèces en sont dépendantes pour leur survie. « Ça soulève plein de questionnements par rapport à la saison blanche », s'alarme le photographe animalier Jean-Christophe Lemay.

Depuis le début de l'hiver, le photographe rimouskois, qui a été nommé photographe animalier de l'année en 2023, n'a pas eu à enfiler une seule fois ses raquettes pour circuler dans un secteur en forêt qu'il affectionne. C'est la première fois que cela lui arrive depuis qu'il fréquente ce secteur de la forêt rimouskoise.

Le couvert de neige en forêt est faible pour le mois de février , raconte-t-il. Le manteau neigeux est aussi arrivé très tardivement.

En décembre dernier, M. Lemay rappelle que la neige s'est complètement retirée du sol. Or, le lièvre d'Amérique et l'hermine avaient déjà mué pour revêtir leur pelage blanc.

Il avait alors capté des clichés des deux mammifères nettement visibles dans leur habitat. Les photos sont frappantes et aussi alarmantes quand on imagine que les prochains hivers pourraient être pires que celui-là , s'inquiète le photographe.

En décembre dernier, les lièvres d'Amérique qui avaient déjà leur pelage hivernal étaient plus visibles lorsque le couvert de neige a fondu.

Le lièvre d'Amérique se fond normalement dans son habitat en hiver.

En décembre dernier, les hermines qui avaient déjà leur pelage hivernal étaient plus visibles lorsque le couvert de neige a fondu.

Ouvrir en mode plein écran En décembre dernier, les hermines qui avaient déjà leur pelage hivernal étaient plus visibles lorsque le couvert de neige a fondu. Photo : Gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

Les hermines qui ont leur pelage hivernal sont plus visibles lorsque le couvert de neige fond.

En l'absence de neige, ces mammifères deviennent plus facilement repérables. Le lièvre a moins de chances de se camoufler de ses prédateurs et l'hermine perd l'élément de surprise aux yeux de ses proies, explique le biologiste et professeur titulaire en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, Martin-Hugues St-Laurent.

Une étude parue en 2021 note par ailleurs que le déphasage entre la fonte de neige et le pelage du lièvre d'Amérique entraînerait une diminution de 7 % à 10 % de sa survie hebdomadaire.

Par exemple, si une forêt comporte 100 lièvres, sept individus auraient disparu à la fin de la semaine en raison de leur faible camouflage.

La mue de ces espèces est notamment contrôlée par la photopériode, soit l'exposition à la lumière du jour, élabore le chercheur.

La présence de neige ou la température peuvent accélérer ou réduire la mue, mais ces facteurs ne peuvent l'induire. La durée du jour demeure le facteur le plus important.

Il est possible que la neige fonde plus tôt que le déclencheur de photopériode ''habituel'', faisant en sorte que l’animal reste blanc sans couvert de neige , indique M. St-Laurent.

Hivernation écourtée

Les biologistes du Québec se questionnent de plus en plus sur les conséquences des changements climatiques dans le comportement des animaux sauvages.

L'ours noir est d'ailleurs sous leur loupe, selon Martin-Hugues St-Laurent. Alors que l'ours hiverne, d'importantes périodes de redoux hivernal peuvent modifier sa date d'entrée et de sortie de tanière, croit le professeur.

Les ours qui ont moins de réserves corporelles ou qui sont plus exposés lors de la fonte de neige sortiront plus tôt de la tanière. C'est surprenant parfois de voir que ces animaux subissent les intempéries quand le couvert de neige disparaît , souligne-t-il en entrevue à Info-réveil.

Quel est l'impact d'un doux temps en février pour la faune?

Selon lui, les conséquences sur la santé de l'ours noir sont variables selon la disponibilité de la végétation ou de proies animales.

Imaginez que vous avez fait une très longue nuit de sommeil, vous vous levez, vous êtes affamé et vous cherchez quelque chose à manger. Puis là, il n'y a rien parce que la végétation n'a pas poussé encore. Il va falloir trouver des proies animales, […] mais si on se lève un mois à l'avance, ça peut être difficile , illustre-t-il.

Toutefois, si la fonte des neiges s'accompagne d'un réchauffement rapide, les bourgeons et la végétation ont plus de chances d'émerger et d'offrir de la nourriture aux ours noirs.

Ça reste une question qui fascine les biologistes.

Réserves d'énergie et déplacements facilités

Lors d'un hiver très neigeux, le cerf de Virginie, l'orignal ou encore le caribou forestier ou montagnard peuvent, quant à eux, avoir de la difficulté à se déplacer en forêt, grugeant ainsi dans leurs réserves d'énergie. Les hivers très froids peuvent aussi les mettre à mal.

[Sans neige], les cerfs peuvent aller partout. Mais s'ils peuvent aller partout, le coyote a aussi une efficacité augmentée de chasser le cerf de Virginie parce que lui aussi bénéficie du faible couvert de neige , rappelle le biologiste.

À l'inverse, chez le caribou, un hiver plus doux peut faire en sorte que les femelles sont en meilleures conditions et qu'elles vont terminer leur gestation dans de meilleures conditions et avoir un meilleur lait au printemps , décrit Martin-Hugues St-Laurent.

L'augmentation de la température en hiver dans la région pourrait amener une espèce à se déplacer ou à éviter des secteurs, avec le temps.

Il pourrait y avoir des extinctions locales , est d'avis le biologiste de l' UQAR . Une espèce qui a besoin de froid, alors que ça devient plus chaud ici, pourrait s'éteindre de la région, mais se trouver plus au nord d'ici 5, 10, 20 décennies.