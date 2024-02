Les tempêtes et les fortes pluies, sources de hauts et de bas pour Énergie NB

Les pannes et les réparations liées aux mauvaises conditions météorologiques de l'automne et de l'hiver ont occasionné des dépenses substantielles pour Énergie NB. En contrepartie, les conditions tout aussi misérables du printemps et de l'été derniers pourraient l’aider à éponger cette facture.

Dans un document déposé auprès de la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick plus tôt ce mois-ci, Énergie NB a révélé que les coûts de restauration à la suite des dommages causés par des tempêtes pour l'année en cours s'élèvent à 30,9 millions $ jusqu’à présent.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 65 000 clients d'Énergie NB ont été affectés lors du passage de la tempête post-tropicale Lee au Nouveau-Brunswick en septembre. Photo : Gracieuseté/Énergie NB

Cette somme est principalement due à un montant estimé à 19,3 millions $ causé par une tempête de vent qui a privé d'électricité plus de 120 000 clients, certains pendant plus d'une semaine, juste avant Noël.

Une facture presque record

De plus, les coûts liés aux autres tempêtes – y compris la tempête post-tropicale Lee en septembre – dépassent désormais ceux des quatre années précédentes combinées.

Ouvrir en mode plein écran La tempête de pluie et de vent des 18 et 19 décembre a causé des dommages majeurs au réseau électrique du Nouveau-Brunswick, comme le montre cette photo prise à Blacks Harbour, dans la région de St. Andrews dans le sud-ouest de la province. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Il n'y a qu'en 2017 où ces coûts ont été surpassés, en raison de la tempête de verglas dans le nord-est de la province.

Publicité

Énergie NB prévient que les factures liées aux tempêtes pourraient continuer à s'accumuler puisque l'année fiscale ne se termine que le 31 mars.

De la pluie en abondance

Mais le mauvais temps n’a pas été qu’une mauvaise nouvelle pour Énergie NB.

L'été dernier a été l'un des plus humides jamais enregistrés au Nouveau-Brunswick. Pour un service public doté de six barrages hydroélectriques, c'est une bonne nouvelle.

De juin à août, les Maritimes ont vu de nombreux jours de pluie, mais aussi de nombreux épisodes de pluie forte.

De fortes pluies supplémentaires ont ensuite frappé de nouveau le Nouveau-Brunswick en septembre avec l'arrivée de la tempête post-tropicale Lee.

Production du double d’électricité dans les barrages

Cela a inondé les rivières du Nouveau-Brunswick permettant à d'Énergie NB de doubler sa production d'hydroélectricité.

Ouvrir en mode plein écran Le barrage hydroélectrique de Mactaquac est l'un des six barrages d'Énergie NB. Photo : Shane Fowler/CBC

Selon les rapports financiers du service public, elle a produit 400 millions de kilowattheures d'hydroélectricité de plus que la moyenne en juillet, août et septembre, soit suffisamment pour payer les dommages causés par les intempéries qui ont suivi peu après.

Énergie NB cite les changements climatiques comme la cause des tempêtes et des conditions météorologiques qui ont à la fois nui et aidé le service public et ses clients.