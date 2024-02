Les Jets signent une 4e victoire de suite en défaisant les Blues 4-2

Sean Monahan a marqué un but et ajouté une mention d'aide pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Blues de St. Louis 4-2, mardi, et ainsi prolonger leur séquence à quatre victoires.

L'ancien du Canadien de Montréal a marqué six buts et totalisé sept points en neuf matchs depuis qu'il a été acquis en retour d'une sélection de première ronde en 2024 et d'un choix conditionnel de troisième tour en 2027.

Il avait raté le dernier match des Jets puisqu'il était malade.

Brenden Dillon, Kyle Connor et Alex Iafallo ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs. Josh Morrissey et Nikolaj Ehlers ont chacun récolté deux mentions d'aide.

Laurent Brossoit a effectué 36 arrêts devant 13 139 partisans au Canada Life Centre.

Pavel Buchnevich et Brandon Saad ont enfilé l'aiguille pour les Blues, qui n'ont remporté qu'une de leurs cinq dernières parties.

Joel Hofer amorçait un premier match dans sa ville natale. Il a bloqué 28 tirs.