Hommage à Jean-Guy Talbot au match du Canadien de Montréal

Un hommage a été rendu mardi soir à Jean-Guy Talbot, lors du match du Canadien de Montréal à domicile. L’ancien défenseur du Tricolore originaire du secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, est décédé la semaine dernière.

Un court discours a été prononcé dans l’enceinte du Centre Bell, pendant que des images de l’homme étaient projetées sur les écrans. Un moment de silence a suivi la déclaration. Il s’agissait du premier match à Montréal du club depuis l'annonce de la mort de l’ancien joueur.

Il a disputé 801 matchs dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge entre 1954 et 1967, son nom figurant notamment parmi les 12 joueurs ayant remporté la Coupe Stanley 5 saisons d'affilée, de 1956 à 1960, a-t-on pu entendre mardi soir. Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Le président de l’Association des Anciens Canadiens, Réjean Houle, affirme que ce fût très facile de convaincre l’organisation de rendre hommage à Jean-Guy Talbot lors du match.

C'est un très bon vivant, c'est une personne très agréable à vivre , se souvient Réjean Houle, qui a par ailleurs joué contre Jean-Guy Talbot sur la glace. C’était un très bon joueur de hockey , ajoute-t-il.

Le beau-frère de Jean-Guy Talbot a écouté l’avant-match avec attention. Michel Cormier affirme que ce bel hommage a donné lieu à un moment émotionnel .

Honnêtement, ce fut un beau regard envers Jean-Guy. C'était quelque chose, tout le monde était heureux , dit-il.

Comment honorer sa mémoire

Jean-Guy Talbot ne figure pas au Temple de la renommée du hockey, mais l'intronisation d'un joueur, c'est tellement complexe , commente Réjean Houle.

Dans notre équipe du Canadien, on aurait 2 ou 3 joueurs supplémentaires [qu’on aimerait voir] au temple de la renommée, dont Jean-Guy qui devrait en faire partie, mais il faut que le ça passe au comité, puis il faut que ça soit accepté, puis c'est pas évident malheureusement , explique-t-il.

Mardi, Michel Cormier a réitéré qu’il aimerait que le parc des Chenaux soit renommé en sa mémoire. Cette possibilité est actuellement étudiée par la Ville.