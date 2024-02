Élus et employés de Wolfville s’éduquent pour mieux accompagner les sans-abris

Le personnel municipal et les membres du conseil municipal de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, ont suivi une formation en réduction des méfaits pour mieux interagir avec les sans-abris.

La responsable des communications et des initiatives pour la ville, Barb Shaw, dit qu’environ 20 employés des services des parcs et des travaux publics ont été formés par le projet POSSE, un service de soutien et d’éducation par les pairs.

Ça aidé à changer de perspective et à comprendre que si une personne se retrouve sans logement, ce n'est probablement pas le premier traumatisme qu'elle subit, mais aussi à comprendre que chaque jour où une personne vit dans une situation précaire, des traumatismes s’ajoutent , dit-elle.

Je pense que c’était simplement un rappel de ce qui est équitable. Nous devons comprendre que chaque membre de notre communauté est différent.

Elle explique que l’idée est venue des employés qui s'occupent des parcs, comme celui du réservoir, où de plus en plus de gens sont installés.

C'est le personnel du parc qui s'occupe de l'entretien et qui rencontre ces gens régulièrement , admet Barb Shaw. Il y avait donc une réelle envie de pouvoir réagir avec empathie, en essayant évidemment de comprendre ce que nous sommes censés faire lorsque les gens s'installent dans l'espace public.

Il y avait au moins 231adultes, ainsi que leurs enfants, en situation d'itinérance entre West Hants et Digby en2022 Photo : iStock / Srdjanns74

Il y avait au moins 231 adultes, ainsi que leurs enfants, en situation d'itinérance entre West Hants et Digby en 2022, selon un rapport de Homeless No More, une organisation de défense des droits ruraux à but non lucratif.

Au moins 116 sans-abris vivaient dans le comté de Kings durant cette année-là et 112 personnes ont eu recours aux services de la communauté voisine de Kentville.

Barb Shaw explique que même si la formation était d’abord pour les gens sur le terrain, la mairesse de Wolfville, Wendy Donovan, les conseillères Jennifer Ingram et Isabel Madeira-Voss et elle-même ont aussi participé à la formation.

Il s'agissait vraiment d'examiner tous les défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils sont sans-abris et certains des traumatismes auxquels ils auraient pu être exposés pour comprendre que la confiance ne sera pas nécessairement une chose facile à instaurer , rapporte la responsable des communications.

On a compris que l’approche que nous devons adopter est axée sur la réduction des méfaits. Alors, si quelqu’un choisit de rester dans une tente, il faut voir ce qu’on peut faire pour l’honorer et le respecter.

L'édifice qui loge la Bibliothèque Mémorial de Wolfville. Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

La Ville de Wolfville travaille en étroite collaboration avec l’organisation Open Arms, qui gère un refuge dans la région. Mais Barb Shaw relate que le personnel municipal tente de mettre en pratique les notions de la formation un peu partout en ville.

Notre bibliothèque publique et son personnel ont apporté un soutien considérable pour créer des espaces sûrs et accueillants , dit-elle.

Là encore, c’est grâce au personnel qui a pris le temps de suivre la formation et de vraiment se remettre en question par rapport à son approche.

Avec les informations de Josh Hoffman de CBC