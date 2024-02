La météo changeante affecte le transport scolaire

Le transport scolaire est annulé pour la journée dans les centres de services scolaires (CSS) de Rouyn-Noranda et du Lac-Témiscamingue. Il est retardé de 4 heures pour les élèves du CSS du Lac-Abitibi.

Après une journée ensoleillée mardi, les conditions routières changeront rapidement aujourd'hui.

La pluie [mercredi] va se changer brièvement en de la pluie verglaçante et ensuite en neige. Il y aura une baisse drastique de températures au passage d’un front froid et il sera accompagné de vents jusqu’à 60 kilomètres/heure. Il pourrait y avoir aussi de la poudrerie , indiquait Michèle Fleury, météorologue, Environnement Canada à l’émission Ça vaut le retour.

À Rouyn-Noranda, l’annulation du transport scolaire pour la journée de mercredi est considérée comme une journée pédagogique. Les parents n’ont donc pas à aviser l’école de l’absence de leur enfant.

Au CSS du Lac-Abitibi et à l’école Beauvalois du Centre de services scolaire de la Baie-James, les cours sont annulés pour l’avant-midi.

Au Témiscamingue, contrairement à l’Abitibi, les services de garde sont fermés, incluant Témiscaming et les environs.

Rappelons que les élèves des CSS Harricana et de l’Or-et-des-Bois sont actuellement en relâche.

Des conditions exceptionnelles

La météorologue Michèle Fleury indiquait aussi que des records de températures ont été battus dans la province mardi. À Rouyn-Noranda par exemple, le thermomètre affichait 10 °C alors que le record de 1957 était de -1,7 °C.

[Mercredi], on va passer de 8 degrés au début de la journée et on va tomber à -26 la nuit suivante , a-t-elle ajouté.