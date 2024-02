Dépôt d’un projet de loi pour permettre la fusion d’Antigonish

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté une loi spéciale pour permettre à la ville d'Antigonish et à la municipalité du comté d'Antigonish de se regrouper, malgré l'opposition persistante des résidents et un appel en cours.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr, a déposé mardi le projet de loi 407, la Loi sur la consolidation d'Antigonish. Ce projet de loi arrive quelques semaines après que les deux conseils ont réaffirmé leur position de dissoudre la ville pour la regrouper sous le nom du comté lors d'un vote en janvier.

C'est une journée plutôt excitante pour notre communauté , s’exclame le préfet du comté Owen McCarron.

Lui et la mairesse de la ville, Laurie Boucher pensent que la consolidation va permettre aux municipalités de mettre en commun leurs ressources et de mieux aborder ensemble des questions telles que le logement et les infrastructures.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet du comté d'Antigonish Owen McCarron et la mairesse de la ville d'Antigonish, Laurie Boucher. Photo : Jane Sponagle/CBC

Laurie Boucher croit qu'il est important de fusionner pendant que les deux municipalités sont financièrement stables, plutôt que d'y être forcées comme l'ont fait d'autres municipalités de la Nouvelle-Écosse dans le passé.

Publicité

Nous voulons cimenter un bel avenir pour la prochaine génération d'Antigonish , dit la mairesse.

Nous prévoyons de pouvoir faire des choses que nous n'avions pas pu faire auparavant en tant que deux municipalités distinctes.

Le ministre croit aussi que cette décision a d'énormes avantages et, même si la décision appartient à la ville et au comté, il est d'accord avec leur vote.

Appel en instance

En décembre, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a statué que la ville et le comté d'Antigonish avaient le droit légal de demander à la province la permission de fusionner. Un groupe de résidents fait appel de cette décision.

Je suis étonnée qu'ils n'aient absolument aucun respect pour l'État de droit et pour la procédure judiciaire , affirme Anne-Marie Long, qui fait partie du groupe qui fait appel de cette décision.

Ouvrir en mode plein écran Anne-Marie Long est l'une des résidentes de la municipalité du comté d'Antigonish qui croit que la fusion est illégale et antidémocratique. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Elle et d'autres résidents soutiennent que les deux conseils n'ont pas mené de consultations adéquates sur le plan. Anne-Marie Long craint aussi que les impôts fonciers du comté, qui sont inférieurs à ceux de la ville, augmentent pour subventionner la ville étant donné sa dette plus élevée et ses coûts d'infrastructure.

Publicité

Le projet de loi reviendra éventuellement en deuxième lecture avant d'être soumis au comité d'amendements à la loi et pouvoir entrer en vigueur.

Anne-Marie Long prévoit parler devant le comité d'amendements à la loi sur la possibilité de suspendre le projet de loi jusqu'à ce qu'un plébiscite sur la question soit organisé, ce que les résidents réclament depuis longtemps.

C'est une erreur et nous devrions avoir notre mot à dire sur ce qui se passe , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Le ministre Lohr affirme que le recours à une législation spéciale pour consolider n'est pas nouveau et a été utilisé en 2020 lorsque la ville de Windsor et le district de West Hants ont fusionné avec la municipalité régionale de West Hants.

Cependant, Anne-Marie Long ne croit pas que la comparaison avec West Hants est juste, car dans ce cas, les résidents avaient poussé en faveur de la fusion.

La consolidation d’Antigonish doit être mise en place le 1er novembre 2024.

La province fournira des fonds pour gérer les coûts de transition, comme elle l'a fait pour d'autres municipalités. Le ministre ajoute que la ville et le comté se sont engagés à conserver leurs employés actuels.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC