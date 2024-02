Intimidation : le CSSRS assure faire des suivis quand des incidents lui sont rapportés

Une poursuite contre le Centre de services scolaire de la Région de Sherbrooke (CSSRS) qui a été médiatisée cette semaine a été discutée lors de la séance du conseil d’administration de l’établissement lundi soir. Le directeur général du CSSRS a assuré faire des suivis lorsque ce genre de situation lui est rapporté.

Rappelons que des parents poursuivent l’établissement scolaire, qu’ils accusent de ne pas avoir bien protégé leur fils victime d’intimidation pendant des années, pour 125 000 $.

On était dans les médias aujourd’hui et hier avec la poursuite de la famille. [...] Ce que je veux savoir, c’est comment, une fois que tout ça est passé, comment on fait de la rétroaction derrière ça pour voir si on a oublié quelque chose? Est-ce que nos pratiques sont toujours exemplaires? , a demandé l’un des membres de la communauté faisant partie du conseil d’administration du CSSRS .

Il n’y a pas de situations qui sont portées à notre attention qu’il n’y a pas de suivi , a répondu le directeur général Sylvain Racette.

Sans parler d'un dossier en particulier, il a ajouté que les plaintes ou les sollicitations au Protecteur de l’élève sont souvent des éléments déclencheurs pour lancer des interventions. Ça fait qu’on va aller regarder nos pratiques et [s'assurer] qu’il n’y a rien qui est à corriger à ce moment-là. Dans tous les cas, qu'on l’apprenne par les médias, ce qui est rare, mais ça arrive, ou que ça vienne des plaintes [...], nos suivis sont assez élaborés, assez approfondis , a-t-il souligné.

Mardi soir, le conseil d’administration a par ailleurs annoncé la création d’un nouveau poste de régisseur en première ligne, dont le rôle sera entre autres d’accueillir les plaintes des élèves.