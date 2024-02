Les écoles sherbrookoises annonceront bientôt leur plan pour l’éclipse du 8 avril 

Le plan du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour l’éclipse du 8 avril est presque prêt, a annoncé le directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) mardi soir lors d’une séance du conseil d’administration.

Une annonce sur ce dossier devait d’ailleurs être faite pendant la soirée, mais elle a été repoussée.

On est en contact avec la santé publique, avec nos collègues du ministère, nos collègues de la Ville de Sherbrooke pour s’arrimer, mais nos collègues du ministère nous ont demandé de retenir ça car nous devrions avoir des directives supplémentaires , a souligné le directeur général du CSSRS , Sylvain Racette.

Avant de publier quoi que ce soit, on veut s’assurer que notre plan est cohérent avec les directives.

Si cette réponse arrive rapidement, le plan sera diffusé dans les prochains jours. Sinon, il pourrait être transmis à la communauté très tôt après la semaine de relâche.

Publicité

C'est sûr qu'on n’enverra pas notre communication le vendredi après-midi puis partir à la relâche, parce que nos employés vont être en congé. On ne veut pas qu'il n’y ait personne pour répondre à leurs questions [...]. Donc on veut s'assurer que quand on va donner l’information, on sera là pour répondre aux questions autant des médias que des employés , soutient Sylvain Racette.

Ce dernier n’a pas voulu s’avancer sur le maintien ou non des cours. Le débat fait rage depuis plusieurs semaines dans plusieurs villes de l’est du Canada.