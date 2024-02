Une œuvre publique de Marcelle Ferron laissée à l’abandon à Amos

Un vitrail de Marcelle Ferron installé au palais de justice d’Amos en 1975 est dans un état lamentable, menaçant l’intégrité de l'œuvre. Malgré les signaux d'alarme envoyés il y a 10 ans, la Société québécoise des infrastructures (SQI) n’a toujours pas d’échéancier précis de restauration.

Il s’agit d’un vitrail composé de plusieurs panneaux. Certains morceaux de verre sont brisés, d’autres sont détachés de la structure et on peut voir des infiltrations d’air et d’eau.

Radio-Canada s'est rendu sur place et demandé à prendre des photos. La SQI a préféré les fournir elle-même.

Le vitrail est endommagé à plusieurs endroits. Photo : Gracieuseté - Société québécoise des infrastructures

Carmen Rousseau, historienne et présidente de la Société d’histoire d’Amos, s’est dite surprise d’apprendre l’existence de l'œuvre d’une si grande artiste à Amos.

Il n’y a rien pour l’identifier, se désole-t-elle. Sauf si l’on regarde attentivement, on voit un petit ''Ferron''. Mais il n’y a pas de plaque d’identification, ce qui devrait être le cas. On ne sait pas c’est de qui, sa symbolique et son origine. Toutefois, ce qui marque, c’est l’état lamentable.

J’en ai parlé autour de moi, à des personnes impliquées dans le milieu de l’art, mais elles n’en avaient pas entendu parler. Et pourtant, c’est une artiste majeure!

Simon Blais, directeur et fondateur de la galerie Simon Blais de Montréal, est choqué d’apprendre la nouvelle. Il a côtoyé intimement Marcelle Ferron, qu’il a représentée comme galeriste dans les années 1990.

C’est assez catastrophique, lance-t-il. Comme toutes les œuvres publiques, commandées par l’État, c’est incontournable de la restaurer le plus proche de l’originale. Il faut convaincre qui de droit d’investir pour la remettre en état.

Une artiste phare du Québec

Marcelle Ferron est une artiste phare au Québec. Signataire du Refus global (1948), elle fait partie du mouvement des automatistes aux côtés de Paul-Émile Borduas et de Jean Paul Riopelle. Elle est aussi connue pour ses verrières comme celle réalisée au métro Champ-de-Mars, à Montréal.

La verrière de la station de métro Champ-de-Mars. (Photo d'archives) Photo : Archives de la Société de transport de Montréal

À qui la responsabilité?

L'œuvre en question est issue de la Politique d'intégration des arts à l'architecture. Contacté par courriel, le ministère de la Culture et des Communications affirme que le propriétaire est celui qui signe le contrat de construction ou d'agrandissement à l'origine du projet d’intégration. Et dans ce cas-ci, il s’agit de la Société québécoise des infrastructures.

La SQI confirme l’information et ajoute par courriel que l’entretien de l’œuvre a toujours été effectué depuis sa réalisation en 1975. Une restauration partielle a d’ailleurs été réalisée par le passé .

Il y a 10 ans, des démarches avaient été entamées pour la restauration de la verrière du palais de justice d’Amos.

Dans un rapport d’expertise de septembre 2014, dont Radio-Canada a obtenu copie, on lit que les coûts de la restauration de l'œuvre sont évalués à entre 185 000 et 200 000 $.

Déjà, à l’époque, on pouvait constater la décoloration des vitraux, la condensation à l’intérieur du vitrail et la dégradation du support de l'œuvre, en plus de certains morceaux tombés et d’autres qui sont fracturés.

Or, en 2015, un employé de la SQI mentionne, dans un courriel que Radio-Canada a aussi consulté, qu’en raison des compressions budgétaires, le projet a été reporté.

Cette fois, la Société soutient que le Centre de conservation du Québec a effectué une expertise de la verrière en juin 2023 et que des travaux de restauration devraient s’amorcer prochainement, sans toutefois préciser à quel moment. Les difficultés d’approvisionnement, notamment en verre antique disponible seulement en Europe, selon la SQI , ont retardé le début des travaux.

Le budget de restauration demeure, lui aussi, inconnu.

Année de célébration

L'année 2024 marque le 100e anniversaire de la naissance de Marcelle Ferron. Plusieurs événements sont organisés tout au long de l’année pour célébrer l’artiste décédée en novembre 2001.

L'artiste Marcelle Ferron lors de son exposition au Musée d'art contemporain de Montréal, en 1966. (Photo d'archives) Photo : BAnQ / Gabor Szilasi

Le 29 janvier dernier, jour précis de sa naissance, une cérémonie s’est tenue au théâtre Outremont de Montréal. Plusieurs invités étaient sur place, dont le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe.

Simon Blais y était aussi. Il a entendu le discours du ministre Lacombe et espère maintenant que ce dernier va se saisir du dossier pour demander la restauration de l'œuvre d’une si grande artiste.

C’est une insulte à notre mémoire collective de laisser l'oeuvre dans cet état.

Contactée par téléphone, la fille de Marcelle Ferron a préféré ne pas donner d’entrevue, mais elle est désolée d’apprendre dans quel état se trouve le vitrail d’Amos. Elle joint sa voix à celle de Simon Blais afin que la verrière soit restaurée.