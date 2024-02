Les turbulences chez les transporteurs aériens à bas prix, une histoire qui se répète

Est-ce que le modèle des transporteurs aériens à très bas prix est viable au Canada? Des experts en doutent.

Dimanche, Lynx Air a effectué son dernier vol, quelques jours seulement après avoir annoncé sa fermeture, laissant ses passagers se démener pour trouver des vols alternatifs et recouvrer leurs paiements auprès de leur fournisseur de carte de crédit.

Je donne des louanges à Lynx pour avoir duré deux ans , lance en début d’entretien John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l’Université McGill.

Selon son expérience, ce n’est pas un cas unique ni surprenant. Cela fait 40 ans que je suis dans le milieu [de l'aviation] et j’ai vu beaucoup de transporteurs qui ont connu le même scénario.

C’est un phénomène qui se répète.

Selon lui, le modèle des transporteurs à très bas prix n’est simplement pas adéquat pour le marché canadien.

On est un marché restreint, on n’est pas les États-Unis ni l'Europe. Au Canada, il y a une distance énorme, et le nombre de passagers n'est pas comparable , croit John Gradek.

Une étude de la Bibliothèque du Parlement de 2018 (Nouvelle fenêtre) qui aborde la question des transporteurs à bas prix conclut que la réussite des transporteurs à très bas prix ne va pas toujours de soi .

En raison des divers droits et taxes à payer, des particularités géographiques et de la gouvernance aéroportuaire, les TATBP [transporteurs à très bas prix] canadiens pourraient devoir prendre un nouveau cap afin de rendre leur modèle d’affaires profitable et viable , écrit l'auteur de l'étude, Jed Chong.

Ouvrir en mode plein écran Un tableau présenté dans une étude de la Bibliothèque du Parlement sur les transporteurs à très bas prix au Canada montre les compagnies aériennes qui ont fermé et celles qui étaient toujours en activité en 2018. Photo : Bibliothèque du Parlement

Or Stéphane Chennec, qui est associé principal au sein d’Aviation Strategy International, un cabinet-conseil basé à Montréal, croit que la fermeture de Lynx n’est pas nécessairement un indicateur qu’il n’y a pas de place pour les transporteurs à bas prix (TABP) au Canada. Seulement, ils doivent arrêter d’essayer de compétitionner avec les gros joueurs , croit-il.

Sans oublier que, contrairement aux États-Unis et d'autres pays, le Canada ne finance pas beaucoup les infrastructures qui permettent aux avions de voler. Ces coûts sont à la charge des compagnies aériennes qui ont souvent soutenu que ces redevances aéroportuaires sont l'un des facteurs qui contribuent aux prix élevés des billets d'avion au pays , écrit Jed Chong.

Ainsi, comme l'explique Stéphane Chennec, dans le cas de Lynx, quand ils offraient un billet à 109 $ [entre Calgary et Montréal] je ne sais pas comment ils faisaient pour rentrer dans leur argent.

L’exemple Toronto-Calgary

Au plus fort de la demande, à l’été 2023, six compagnies aériennes offraient des trajets entre Calgary et Toronto : Air Canada, WestJet, Air Transat, Porter, Flair Airlines et Lynx, à raison de 18 vols par jour.

Le marché ne peut pas soutenir ce nombre de vols , explique John Gradek, et encore moins en hiver, quand les tarifs sont toujours bas, mais les avions ne sont pas remplis.

Différence entre transporteur à bas prix et très bas prix Les transporteurs à bas prix réduisent leurs coûts d'exploitation en n’incluant presque rien dans le tarif de base. Les bagages de cabine, la nourriture, la sélection de sièges ne sont habituellement pas inclus. Les transporteurs à très bas prix sont similaires à ceux à bas prix, mais offrent des billets encore moins chers. Les travaux universitaires ne font pas toujours la distinction entre les deux modèles d'affaires. Source: Bibliothèque du Parlement

Dans l’étude de 2018 sur les transporteurs aériens on peut lire que le Canada a l’habitude de voir apparaître de nouveau TABP qui tente de concurrencer Air Canada et qui finissent par fermer.

M. Gradek ne serait d'ailleurs pas étonné de voir le transporteur Flair Airlines cesser ces activités : Si ce n'est pas ce printemps, alors peut-être que [Flair Airlines] a une chance de passer l’été et se rendre au dernier trimestre de l’année.

Miser sur les aéroports régionaux

L’expert-conseil à Aviation Strategy, Stéphane Chennec, voit une place pour les transporteurs à bas prix, et ce malgré les contraintes de distance.

Il faut se développer des niches et se trouver de nouveaux passagers , insiste-t-il. Ce faisant, ils évitent d’entrer en compétition directe avec Air Canada et WestJet et de ramasser les miettes , explique-t-il.

Des propos qui résonnent avec ceux du fondateur de Goose Insurance qui se spécialise dans les assurances de voyages, Omar Kaywan.

Il suit de près ce qui se passe dans l’industrie aérienne depuis des années. On doit être très au fait des lignes directrices des transporteurs, et ce qui se passe dans l’industrie , explique-t-il.

Il avance que les transporteurs à très bas prix auraient avantage à explorer le marché des vols régionaux, où les frais aéroportuaires sont moins chers .

Autant M. Chennec que M. Kaywan sont d’avis qu’il faut que le ciel canadien continue à attirer des transporteurs pour créer un marché compétitif.

Quand vous n'avez que deux transporteurs, pas une vraie compétition… les prix ne varient pas beaucoup , dit Stéphane Chennec.

90 jours de solvabilité pour obtenir une licence

Avec la fermeture de Lynx Air et les dettes qui s’accumulent pour Flair Airlines, John Gradek se demande si l’Office des transports, qui est l’autorité chargée de délivrer les permis d’exploitation des transports aériens au Canada, ne devrait pas resserrer la vis.

Quand on donne ces licences, on devrait s’assurer que le transporteur à une chance de survivre [...] les prochains transporteurs vont faire face au même défi , croit l’expert en aviation.

Les décisions de l’Office des transports ne sont pas discrétionnaires. Si un transporteur remplit toutes les conditions d'obtention d’une licence établies par le Règlement sur les transports aériens, il obtiendra le droit d'opérer au Canada.

En ce qui a trait précisément aux exigences financières, le demandeur doit, entre autres, détenir les fonds nécessaires associés au démarrage et à l’exploitation du service aérien proposé pendant une période de 90 jours , explique le porte-parole de l’Office des transports du Canada, Jadrino Huot.

De son côté, Stéphane Chennec croit que le fédéral doit laisser le marché se réguler lui-même. Gardons l'entrepreneuriat tel qu'il était .

Il ajoute tout de même que le Canada pourrait faire mieux en ce qui concerne la protection des passagers.