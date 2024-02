Des producteurs pourraient bénéficier du printemps hâtif

Si la température chaude et les températures printanières sonnent le glas pour la saison pour certains amateurs de sports d’hiver, certains producteurs pourraient bénéficier de l’hiver plus doux et plus court.

Pour les producteurs acéricoles, la production est donc commencée, puisque les érables ont déjà commencé à couler à flots.

Bien que le printemps soit précoce, les températures sont actuellement favorables à la production d'eau d'érable, tant qu'elles n'augmentent pas plus et que les conditions demeurent favorables.

Éric Bouchard, président de l'Association des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, section Mauricie, affirme qu’une saison des sucres qui commence tôt peut être une bonne chose.

Ouvrir en mode plein écran Éric Bouchard est président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, section Mauricie. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Plus on part tôt, plus on a de chance d'avoir une plus grande période des sucres, donc avoir une meilleure récolte d'eau d'érable pour avoir une meilleure quantité de sirop d'érable en fin de compte , indique-t-il.

M. Bouchard affirme qu’un réchauffement trop rapide, qui ferait fondre rapidement la neige autour des arbres, pourrait toutefois être nuisible à la saison des sucres, il est toutefois optimiste.

On peut s'attendre à avoir des coulées qui vont se faire assez tôt, puis de bonnes coulées qui vont se faire là. Donc pour nous en tout cas moi je vois la saison comme elle s'annonce si la température devient pas trop chaude rapidement comme une bonne saison , ajoute-t-il.

Publicité

Les bourgeons des vignes en bon état

Pour le copropriétaire du Domaine Gélinas, Frédéric Gélinas, son vignoble situé à Saint-Sévère pourrait avoir une belle production cette année en raison d’un hiver plus doux pour la santé des vignes.

La survie des bourgeons est excellente, donc on comprend que souvent les gros froids d'hiver viennent brûler les bourgeons, ils viennent nuire à la récolte qui s'en vient. Donc cet hiver ça n'a pas été le cas donc ça a été vraiment très bien , dit-il.

Il indique toutefois que le temps doux doit se poursuivre pour éviter les mauvaises surprises.

Ça peut être dangereux que la plante se réveille trop vite, que les bourgeons gonflent et qu'on ait des bourgeons qui sont plus vulnérables au froid qui va revenir , indique-t-il.

À écouter : Frédéric Gélinas en entrevue à l'émission En direct

Il estime à 95 % le taux de survie des bourgeons cette année, alors que normalement celui-ci est autour de 70 %.

Publicité

Pour s’assurer d’une belle saison de récolte du raisin, M. Gélinas affirme que les vignerons devront se concentrer sur la protection des vignes qui pourraient être plus sensibles si le printemps amène de nouveaux épisodes de gel.

Parmi l’attirail des cultivateurs de raisin pour éviter le gel, il y a notamment la pose de toiles géotextiles, et un système d’arrosage qui permet de conserver les bourgeons à une température qui permet sa survie.

D'après une entrevue à l'émission En direct