La Ville de Gatineau approuve la démolition du Centre Robert-Guertin

Il n'y aura pas de prolongation pour le Centre Robert-Guertin, qui tombera bel et bien sous le pic des démolisseurs.

Le Comité sur les demandes de démolition (CDD) de la Ville de Gatineau donne le feu vert à la démolition de l’amphithéâtre construit en 1957. Ses membres ont approuvé à l'unanimité le projet, mardi.

Aucune date exacte n'a encore été arrêtée pour le début des travaux de démolition, qui devraient prendre de 8 à 12 mois. Le coût a été évalué à 3 millions de dollars l’an dernier par la municipalité.

L’ancien domicile des Olympiques de Gatineau est fermé au public depuis mars 2020.

La patinoire du Centre Robert-Guertin. Photo : Twitter / Olympiques de Gatineau

Des rénovations estimées à 50 millions de dollars

Le conseiller municipal Mario Aubé rappelle que des rapports d'expertise fournis par le Service des infrastructures et des projets (SIP) révèlent la présence de plomb et d'amiante dans l’édifice. Des fissures et l'affaiblissement des fermes de toit nécessitent aussi le déneigement fréquent de la toiture.

Plusieurs autres problèmes ont été relevés par les experts, dont la présence d’amiante, de plomb et d’autres matières dangereuses à l’intérieur du bâtiment.

Le coût de travaux de rénovation et de remise aux normes du bâtiment a été estimé à 50 millions de dollars. Ce n’était pas dans les plans de le maintenir , souligne Mario Aubé, qui préside le comité de démolition.

« Ce bâtiment est en fin de vie utile depuis plusieurs années déjà. Il n’est plus fonctionnel. Il sert à l’entreposage. »

L’élu note que tout le monde savait que ça allait vers la démolition .

Quelques citoyens se sont pointés à la réunion du comité. Il a été question de l’importance du Centre Robert-Guertin dans le patrimoine de Gatineau, ayant accueilli plusieurs événements sportifs et culturels majeurs.

L’utilisation actuelle du terrain pour l’hébergement des personnes sans-abris a aussi été évoquée. Ces gens en situation d’itinérance craignent de devoir déménager en raison des travaux à venir.

Mario Aubé assure que tout se fera fait de la bonne façon quand viendra le temps de clôturer le site du 125 rue Carillon.

Il ne faut pas arriver avec nos gros sabots, étant donné la sensibilité du site , a-t-il précisé.

Nous ne chasserons personne de cet endroit. Cependant, comme dans n’importe quelle démolition de bâtiment, il y a une façon de faire les choses. Les services de la ville vont effectuer des approches pour expliquer à ces gens ce qui s’en vient dans les prochains mois. Je suis sûr que nous allons faire les choses de la bonne façon. Il le faut pour aller de l’avant parce que ce bâtiment est en fin de vie utile .

Mario Aubé a rappelé que les travaux de démolition du Centre Robert-Guertin seront complexes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

La démolition exigera plusieurs mois en raison de la complexité des travaux.