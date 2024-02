Les sportifs hivernaux au rendez-vous malgré le manque de neige

Même si les quantités de neige sont bien en deçà des moyennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet hiver, les touristes sont au rendez-vous dans la région. Sur les monts Valin, de nombreux motoneigistes profitent de la neige qui se fait plus rare dans les autres régions du Québec.

C'est le cas de Jean Lahaye, qui est parti de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire de la motoneige au Saguenay. Il est bien content de finalement pouvoir profiter de l'or blanc.

On a couru après la neige, donc c'est la dernière fois qu'on en fait cette année, a-t-il expliqué. Et la seule place qui a de l'allure, c'est dans ce coin-ci. Le reste, même dans le coin de Lanaudière, c'est tout en train de fermer.

Selon Environnement Canada, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a toutefois reçu entre 25 et 50 pour cent moins de neige qu’à pareille date l'an passé.

Ils sont nombreux à faire la route depuis l'Ontario, les États-Unis ou le sud du Québec. Au Relais la Chapelle, les clients ne manquent pas. La chaleur attendue dans les prochains jours n'inquiète pas trop.

Ouvrir en mode plein écran Les clients sont au rendez-vous au Relais La chapelle, selon la copropriétaire Mylène Aubry. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Ici, les monts Valin, c'est vraiment un microclimat, a indiqué la copropriétaire Mylène Aubry. Donc, quand il annonce de la pluie, parfois ça tombe en neige. C'est vraiment un microclimat [...] Je n’ai jamais vu une saison finir avant le mois d'avril.

Quelques annulations

À l'Auberge du 31, quelques clients annulent en raison du manque de neige dans certains secteurs. Mais la saison demeure bonne.

C'est plus au niveau des gens qui font du hors-piste, ils changent leur itinéraire, a affirmé la gérante et copropriétaire, Lina Morin. Ils ont décidé que cette année, ils remettraient ça à l'année prochaine. Pour les autres clientèles, les gens réservent quand même.

Même si les centres de ski vont peut-être davantage souffrir des températures positives annoncées pendant la relâche, les locateurs d'hébergement au pied des pentes semblent confiants.

On est dans une région où on a la chance d’avoir de la neige qui ne fondra pas du jour au lendemain, a lancé la directrice de l’hébergement, des communications et du marketing de Coolbox Hôtellerie de plein air, Andréanne R. Gagné, qui possède des unités à la station de ski du Valinouët. C'est ce que nos partenaires nous disent et c'est ce qu'on constate. C'est que la neige va rester en montagne. Pour qu'une montagne de ski ferme ici en région, il faut que les conditions soient vraiment extrêmes.

D'après le reportage de Mireille Chayer