La coopérative TREQ n’a pas dit son dernier mot

La coopérative de transport régional aérien (TREQ) tente de relancer la machine afin d'offrir un service de transport aérien régional abordable.

Créé en 2020, TREQ s'était fait discret dans les dernières années. Au cours des derniers jours, les membres du conseil d’administration ont réaffirmé leur volonté de relancer le projet. Six nouveaux administrateurs ont rejoint l'organisme.

Le président de la coopérative, Éric Larouche, explique que pour le moment, l'organisme va réfléchir à la façon de convaincre les autorités dirigeantes du bien-fondé du projet.

On va tenir notre conseil d’administration avec l’ensemble de nos nouveaux membres. On va prendre le temps de se poser les bonnes questions. On va commencer par se rencontrer ensemble, se fixer des objectifs, et évidemment par la suite, on va être en mesure de dire : "qui on va voir, à qui on pose les questions" , a expliqué Éric Larouche.

Selon lui, la situation a changé par rapport au moment où la coopérative a été créée, ce qui pourrait favoriser une relance du projet et une meilleure ouverture de la part du gouvernement.

On a des stratèges en communication qui font partie du conseil d’administration et on va travailler avec eux pour savoir qu’est-ce qui manque, qu’est-ce qu’il faut faire pour y arriver et pour que ça fonctionne; quelles sont les erreurs qu’on a faites, est-ce qu’on a fait des erreurs? Probablement. Il ne faut pas oublier que le modèle d’affaires TREQ est porté par des bénévoles [...]. Ce qui est important, c’est de ne pas les répéter ces erreurs , a reconnu celui qui dirige aussi le groupe RL Énergies.

Un programme qui bat de l’aile

Parallèlement à l’intention de TREQ de cogner de nouveau à la porte du gouvernement, le programme d’accès aérien aux régions (PAAR) bat de l’aile, selon le Parti québécois, données à l’appui.

Ouvrir en mode plein écran Joël Arseneau député du Parti québécois aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Ce programme a été mis sur pied par Québec en juin 2022 pour réduire le coût des billets d'avion entre les régions, Québec et Montréal.

Or, selon le porte-parole du Parti québécois en matière de transports et de mobilité durable, Joël Arseneau, seulement 73 000 billets ont trouvé preneur sur les 166 000 billets à bas prix rendus disponibles, soit moins de la moitié.

Au final, les prix des billets d'avion demeurent élevés, et l'offre de transport aérien a diminué. Selon le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, le système ne fonctionne pas parce qu'il condamne Québec à subventionner les transporteurs pour réduire le prix des billets sans s’attaquer au problème de fond.

Retenir les passagers pour un temps avec des prix plus alléchants, mais il faut changer les métriques liées véritablement au transport. On n’a qu’à regarder en Ontario : les prix des billets sont 50 % moins élevés. Il y a quelque chose qu’on ne fait pas correctement au Québec et si on a besoin d’un coup de main de l’État, c’est pour dynamiser le modèle et non pas pour procurer une béquille aux transporteurs et aux passagers ad vitam æternam , a-t-il déploré.

Avec des informations de Louis Martineau