Taïwan en orbite pour assurer sa sécurité nationale

Taïwan rêve plus que jamais de l’espace. Ces ambitions sont alimentées par l’enjeu de sécurité nationale face à une Chine de plus en plus agressive. L’Agence spatiale taïwanaise (TASA) a d’ailleurs lancé l’automne dernier le premier satellite de fabrication locale.

Des animateurs taïwanais emballés décrivaient le 9 octobre 2023 le lancement de ce premier satellite météorologique de fabrication entièrement taïwanaise. Auparavant, les satellites Formosat étaient fabriqués en collaboration avec les Américains.

Ce lancement constitue un moment historique pour propulser les grandes ambitions spatiales d’une petite nation.

Je crois que Taïwan pourra être dans le top 5 des nations fournisseuses de produits pour l’espace d’ici les prochaines années , prédit le directeur de TASA, Wu Jong-Shinn.

Avec l’équivalent de deux milliards de dollars, le budget du programme spatial demeure modeste, mais le gouvernement taïwanais classe tout de même ce secteur d’activité parmi les six industries stratégiques nationales.

Une des initiatives phares est le projet Beyond 5G, un ensemble de six satellites de communications en basse orbite.

Il s’agit d’un projet pour renforcer la sécurité nationale de Taïwan en cas d’attaque de la Chine. En ce moment, pour l’accès à Internet, l’île se fie presque uniquement à une douzaine de câbles sous-marins reliés au continent.

La Chine peut facilement couper les câbles qui nous relient au continent, affirme le directeur de TASA. Le seul moyen de garder les communications, c'est par satellite. C'est pourquoi ce projet est important.

Le professeur Lauren Chang, de l'Université centrale de Taïwan

Première mission lunaire

Le professeur Lauren Chang, de l'Université centrale de Taïwan, collabore avec l’agence spatiale taïwanaise depuis plusieurs années. Il constate que les entreprises de micropuces et de haute technologie comprennent aujourd’hui toute l’importance de l’industrie spatiale pour la sécurité nationale de l’île. Taïwan produit 90 % des micropuces les plus avancées du monde.

Ça rejoint notre expertise dans la fabrication de produits électroniques et de télécommunications 5G, soutient le professeur Chang. De nombreuses entreprises de ces domaines tentent actuellement de se lancer dans le secteur spatial.

Lauren Chang voit même au-delà. Il travaille à la première mission lunaire taïwanaise avec des partenaires américains et indiens. Il espère y envoyer de l’équipement scientifique afin de mesurer le niveau de radiations dans l’espace ainsi que leurs effets sur le matériel informatique.

C'est une mission scientifique qui propulserait davantage le secteur spatial taïwanais, dit-il. Ça offrirait toute une gamme de nouvelles occasions.

Le PDG de l'entreprise Héliox Cosmos, Bill Chang

Le PDG de l’entreprise Héliox Cosmos, Bill Chang, souhaite lui aussi que Taïwan rêve plus grand. Il croit que cette première mission scientifique vers la Lune pourrait être un catalyseur pour toute une jeune génération d’ingénieurs, dont ceux qu’il a dernièrement recrutés.