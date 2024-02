Une équipe de hockey endeuillée pour amorcer son parcours éliminatoire

Ce sont des Pirates de Ville-Marie endeuillés qui amorcent ce mardi leur parcours éliminatoire en affrontant les Lynx de West Nipissing en quart de finale des séries de la Greater Metro Hockey League.

Le week-end dernier, l’attaquant des Pirates Mathias Trottier, originaire de La Sarre, a tragiquement perdu la vie dans un accident de motoneige.

Le président et propriétaire de l'équipe de hockey junior A, Michel Roy, mentionne que la nouvelle a secoué l’ensemble de la communauté.

Ç’a été extrêmement difficile. Ç’a frappé le Témiscamingue, mais aussi beaucoup l’Abitibi parce que Mathias, c’est un petit gars de La Sarre. Donc oui, ç’a frappé fort.

M. Roy s’est dit surpris et ému de constater la vague de solidarité qui a déferlé sur les médias sociaux après l’annonce du décès du jeune hockeyeur de 19 ans.

On ne s’attendait pas à une vague comme ça. J’ai été surpris de voir le nombre de messages qu’on a reçus de différentes organisations. On a appris que les Huskies feraient une minute de silence à leur prochain match. Les Foreurs nous ont répondu, les Titans [de Témiscaming], pratiquement toutes les équipes alentour ont communiqué avec nous. C’est particulier de voir toute la solidarité qu’il y a envers les jeunes au hockey en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord de l’Ontario. Alors, on est émus de ça , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Mathias Trottier, des Pirates de Ville-Marie, a perdu la vie dans un tragique accident de motoneige le week-end dernier. Photo : Facebook - Pirates de Ville-Marie

En ce début des séries éliminatoires, Michel Roy soutient que le bien-être des joueurs constitue la priorité durant ces moments difficiles.

Publicité

Je suis certain que les gars vont vouloir sortir fort, mais notre but, la priorité depuis dimanche, c’est de s’assurer que les gars vont bien, qu’ils sont bien entourés avec la famille et les intervenants. Pour ce soir [mardi], je m’attends à ce qu’ils sortent fort, mais déjà, qu’ils soient sur la glace, on est très fiers d’eux , laisse-t-il tomber.

Afin de rendre hommage à Mathias Trottier, les joueurs des Pirates arboreront sur leurs casques son numéro 93 ainsi que son surnom pour le reste des séries éliminatoires. Une minute de silence allait également être observée avant la rencontre de mardi.

D’autres équipes de la région ont fait savoir qu'elles rendraient hommage au hockeyeur, notamment les Huskies de Rouyn-Noranda, qui tiendront une minute de silence en sa mémoire lors de leur match de vendredi face aux Saguenéens de Chicoutimi.