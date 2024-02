D’ici 2030, le nombre de sans-abri risque de doubler à Vancouver, selon un rapport

Les résultats d'un projet sur le logement mené par l’Association du centre communautaire Carnegie, à Vancouver, montrent que le nombre de sans-abri dans la ville pourrait quasiment doubler d’ici 2030.

Le rapport publié mardi, intitulé This isn’t working ( cela ne fonctionne pas , en français), estime que le nombre d’itinérants à Vancouver pourrait passer de 2420, selon le dernier décompte officiel de 2023, à 4700 d’ici 2030 si rien n’est fait.

Plus largement, dans la région du Grand Vancouver, le dernier recensement atteste déjà de cette tendance à la hausse de l’itinérance.

À moins que les gouvernements n’agissent pour construire et réserver des logements pour les personnes à faible revenu, le nombre de personnes sans-abri va continuer d’augmenter, souligne le rapport.

Si nous ne bougeons pas, la situation va empirer.

L'enquête, lancée début 2023, a notamment cherché à comparer la perte de logements destinés aux personnes à faible revenu au nombre de projets en cours pour en rendre disponibles.

Le logement abordable disparaît

Selon l’étude, l’abordabilité du logement disparaît plus vite que les solutions voient le jour.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel Winters, un bâtiment de la rue Abbott, abritait des chambres à occupation unique (SRO). Au début de 2024, le Service des coroners de la Colombie-Britannique a décidé d'ouvrir une enquête après la mort de deux personnes lors de l'incendie d'avril 2022. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le rapport indique par exemple que près de la moitié des quelque 6500 chambres individuelles (SRO) à Vancouver destinées aux personnes à faible revenu, notamment dans le quartier du Downtown Eastside, sont détenues par des entités privées et sont devenues, au fil du temps, inabordables.

Douglas Ehret réside dans une de ces chambres, à l’hôtel Howard Johnson, sur la rue Granville, racheté par la province. C’est mieux que rien, mais ce n’est pas bien pour autant. Les conditions de vie sont difficiles, et il y a beaucoup de tristesse dans cet endroit , dit-il.

On manque de soutien à Vancouver; il nous faut plus de logements , indique de son côté Claire, travailleuse de première ligne.

Des solutions, vite

Le rapport dresse une liste de 42 recommandations, dont une dizaine d’actions immédiates.

Parmi elles : l'ajout d'entre 500 et 1500 places en refuge, l’extension des baux et l’identification de nouveaux sites pour du logement modulaire, et la création d’un village de minimaisons pour les résidents du parc CRAB.

