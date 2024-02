Les médias étaient rassemblés au Cinéma du Musée à Montréal, mardi, pour le visionnement de presse des deux premiers épisodes de la troisième et ultime saison de C’est comme ça que je t’aime. La comédie dramatique, qui n’a visiblement rien perdu de son punch, dévoile un chapelet de nouveaux personnages colorés, incarnés notamment par Xavier Dolan, Yves Jacques et Robert Lepage.

Avertissement à ceux et celles qui n’ont pas vu la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime : le texte qui suit révèle des intrigues majeures de l’histoire. Les premières scènes de la nouvelle saison sont également évoquées.

Le premier épisode de la saison 3, qui sera disponible sur ICI Tou.tv Extra vendredi, reprend là où la précédente s’était terminée, dans un champ de maïs, au beau milieu d’un généreux échange de coups de feu. C’est l’hécatombe pour l’organisation menée par Huguette Delisle : plusieurs de ses consoeurs féministes sont mortes et Lucien, qui s’apprêtait à se marier avec Marie-Josée, a été gravement atteint par balles.

2:38 Le reportage de Nabi-Alexandre Chartier

Acculée au pied du mur, Huguette accepte de capituler devant les menaces du gang de Montréal, rendant encore une fois les armes.

On se transporte ensuite à l’été 1976, alors que Gaétan, Huguette, Serge et Micheline vont porter leurs enfants dans un camp de vacances pour deux semaines. De retour à Sainte-Foy, les couples brisés tentent de faire profil bas, surveillés autant par le voisinage de plus en plus suspicieux que par les sbires de la mafia de Montréal, qui les suivent à la trace.

Xavier Dolan joue les durs

Sans dévoiler plus de détails sur l’intrigue, on peut toutefois souligner les nouveaux visages qui se sont ajoutés à la distribution pour ce dernier tour de piste. Xavier Dolan crève l’écran en tant que violent membre des Sexistes chargé de surveiller Huguette et sa bande; un contre-emploi savoureux.

Ouvrir en mode plein écran Le chef des Sexistes, joué par Xavier Dolan Photo : Productions Casablanca

C’est ça que je trouvais intéressant, il est méchant, il est homophobe , a expliqué François Létourneau aux journalistes après le visionnement de presse. Celui-ci avoue que le rôle n’a pas été écrit spécifiquement pour l’acteur. Le personnage était décrit comme un gros baraqué au début dans le texte [...], mais Xavier a été super dans le rôle.

Le même traitement est réservé au personnage de Robert Lepage, qui joue avec conviction le maire libidineux et grossophobe de Sainte-Foy. Encore là, c’est un contre-emploi, a expliqué l’interprète de Gaétan Delisle. Xavier Dolan, c’est mon idole, et Robert Lepage aussi, donc on a été chanceux de les avoir tous les deux.

Ouvrir en mode plein écran Robert Lepage dans le rôle du maire de Sainte-Foy Photo : Productions Casablanca

Pier-Luc Funk surprend également dans le rôle d’un autre Sexiste, au cœur plus sensible que ses comparses, alors qu’Yves Jacques se glisse dans la peau du consigliere, l’avocat du parrain de la mafia montréalaise, qui se présente comme le diable incarné .

J’avais commencé à écrire le rôle quand je suis tombé sur Jésus de Montréal de Denys Arcand par hasard, et Yves joue un peu le diable dans ce film-là. Quand je l’ai croisé dans la rue, deux jours plus tard, je n’ai rien dit, mais c’était comme un [signe] , ajoute François Létourneau.

Ouvrir en mode plein écran Yves Jacques dans le rôle du consigliere de la mafia montréalaise. Photo : Productions Casablanca

Les caïds de Sainte-Foy débarquent à Montréal

Dans les deux premiers épisodes de la saison 3, ces nouveaux personnages contribuent à pousser à son paroxysme le machisme exposé depuis les débuts de la série. Les personnages féminins sont plus que jamais écorchés par les stéréotypes tenaces de leurs vis-à-vis masculins.

Cela met la table pour une riposte féminine à la mesure des injures, et à la sanglante vengeance d'Huguette Delisle, qui mènera les caïds de Sainte-Foy à Montréal en plein été 1976. Huguette va se venger, mais ce ne sera pas nécessairement la vengeance qu’on pourrait s’imaginer , s’est contenté de dire François Létourneau.

Ouvrir en mode plein écran Marilyn Castonguay dans le rôle d'Huguette Delisle Photo : Productions Casablanca

Après avoir été confiée à Jean-François Rivard pendant deux saisons, la réalisation a cette fois été assurée par François Létourneau et Patrice Robitaille, une première expérience dans cette chaise pour les deux amis de longue date.

Les deux premiers épisodes de C’est comme ça que je t’aime, saison 3, seront présentés jeudi en primeur aux Rendez-vous Québec Cinéma, en présence de toute l’équipe. Les huit épisodes complets seront disponibles sur ICI Tou.tv Extra le vendredi 1er mars.