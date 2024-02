Bannir les appareils de piratage en vente libre n’empêchera pas les vols de voitures, disent experts et policiers consultés par Radio-Canada. Cette proposition du gouvernement Trudeau est perçue par plusieurs comme de l'improvisation dans le dossier de la lutte contre les vols de véhicules au Canada.

C’est sorti d’un peu nulle part , s’exclame Francis Coats, un expert en ingénierie de la sécurité qui enseigne à l’École des technologies supérieures de Montréal (ETS).

Il est surpris que le gouvernement de Justin Trudeau veuille bannir certains dispositifs électroniques qui, selon Ottawa, seraient liés aux vols de voitures.

Tout le monde en cybersécurité a fait le saut , lance-t-il.

En marge de son sommet sur le vol de voitures au début de février, le gouvernement fédéral annonçait son intention d’interdire la vente et l’utilisation des dispositifs utilisés pour voler des véhicules , tels que le Flipper Zero et autres types d’appareils de piratage en vente libre.

Ouvrir en mode plein écran Les autorités fédérales, provinciales et municipales, ainsi que les forces policières et autres parties prenantes, se sont réunies le 8 février au Sommet national sur la lutte contre le vol d'automobiles. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le gouvernement craint que ces dispositifs (appelés « radio définie par logiciel », ou RDL) puissent copier et reproduire les signaux qui servent à déverrouiller et à faire démarrer les véhicules.

Risque exagéré?

Or, les experts en sécurité et les policiers contactés par Radio-Canada croient que ce risque potentiel est exagéré. L’interdiction de ces dispositifs au Canada, selon eux, ne mettra pas de bâtons dans les roues des véritables criminels.

Ça ne changera pas grand-chose sur le terrain , explique une source policière, qui a requis l’anonymat dans le but de pouvoir s’exprimer librement.

Il existe déjà de nombreux outils de la sorte qui sont bannis au Canada et qui sont quand même utilisés par les voleurs de voitures. Bannir deux modèles de plus ne va pas faire une grande différence.

De plus, les dispositifs RDL disponibles sur le marché, comme le Flipper Zero, sont plutôt rudimentaires, selon de nombreux experts en sécurité.

On ne peut pas utiliser un Flipper Zero pour déverrouiller ou faire démarrer une voiture récente , avance Guillaume Ross, responsable de la sécurité chez Jupiter One, une firme de développement de logiciels.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Ross est à l'origine de la pétition SaveFlipper.ca visant à annuler la décision du gouvernement d'interdire la vente d'outils comme Flipper Zero. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Les clés modernes n’utilisent jamais le même code de déverrouillage. Elles utilisent plutôt une série de codes roulants . Alors, même si le signal est capté par un dispositif, il ne peut pas être réemployé pour accéder aux véhicules, explique Guillaume Ross.

Ottawa fait complètement fausse route et devrait abandonner cette tentative d’interdiction , selon lui.

Dans une lettre ouverte signée par 915 personnes qui travaillent de près ou de loin dans le domaine de la sécurité, Guillaume Ross écrit que la proposition d’Ottawa est mal avisée et repose sur une incompréhension de la technologie [...] basée sur des hypothèses obsolètes et mal informées .

C’est une des premières fois que je vois une telle unanimité dans la communauté des experts en sécurité.

Absence de consultation

La compagnie Flipper Zero, qui est nommée dans l’annonce du gouvernement fédéral, affirme ne pas avoir été contactée par le gouvernement fédéral, selon son fondateur Alex Kugalin.

Nous avons demandé une réponse [sur X] au ministre de l'Innovation [François-Philippe Champagne], précise Alex Kugalin. Sur quelle preuve il se basait pour bannir notre appareil? Nous n’avons pas reçu de réponse , a-t-il déclaré.

Les experts en sécurité contactés par Radio-Canada se demandent sur quelle preuve s’est fondé le gouvernement fédéral pour s’engager dans cette voie.

Ouvrir en mode plein écran Francis Coats met son expertise en sécurité et technologies au service de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

En Ontario et au Québec, les sommités dans le domaine sont peu nombreuses, fait remarquer Francis Coats.

Je pourrais les inviter à souper et j’aurais assez de deux ou trois pizzas pour les nourrir, poursuit-il. Mais on ne trouve pas qui a été consulté par Ottawa.

Réponse d’Ottawa

Le gouvernement rétorque qu’il étudie encore la meilleure façon d’aller de l’avant avec son interdiction des dispositifs de piratage.

Le Flipper Zero peut être utilisé à d’autres fins que celles prévues par son fabricant , souligne la porte-parole du bureau du ministre de l'Innovation, Audrey Champoux. L’interdiction à l’étude vise une multitude d’autres outils de piratage moins connus, utilisés à des fins non légitimes , dit-elle.

Amazon interdit déjà la vente de ces dispositifs sur son site.

Aux États-Unis, le Bureau national de la criminalité en assurance recommande aux gouvernements de limiter l'accès à cette technologie potentiellement dangereuse . Mais le Bureau reconnaît qu’il n’a aucune donnée sur la prévalence de l'utilisation de ces dispositifs dans les vols de véhicules .

Au Canada, ni le gouvernement fédéral ni le Bureau d’assurance du Canada ne disposent de données à ce sujet.

Défendre leurs outils

Les experts en sécurité l’admettent, les appareils de piratage en vente libre qu’Ottawa veut bannir font partie de leur coffre à outils de tous les jours.

Les dispositifs RDL et autres gadgets numériques les aident à trouver des failles simples dans les systèmes de sécurité et à colmater la brèche avant que les criminels s’y glissent.

Si on bannit les outils qui nous permettent de faire de la recherche, on ne pourra pas dire quand on trouve des bogues dans les systèmes pour les améliorer.

Selon lui, le problème ne vient pas des dispositifs RDL , mais des manufacturiers qui produisent des véhicules ayant des vulnérabilités.

Guillaume Ross estime que le gouvernement devrait travailler avec les manufacturiers pour rehausser les normes de sécurité.

Il suggère même de pénaliser les manufacturiers selon le nombre de véhicules qui sont volés dans une année , afin de créer un incitatif financier pour mieux sécuriser les véhicules.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson