Kapuskasing, une petite ville nord-ontarienne, compte sur les étudiants étrangers du campus local de l’Université de Hearst pour pallier la crise de la main-d'œuvre. Leur présence dans la communauté donne un nouveau souffle.

La pénurie de main-d'œuvre dans le Nord de l’Ontario est un casse-tête quotidien pour Cathy Courchesne.

Pour plusieurs années, il y avait des heures qu’on ne pouvait même pas ouvrir le restaurant parce qu’on manquait de [main-d'œuvre] , se remémore la propriétaire de deux restaurants McDonald's, un à Kapuskasing et l'autre à Hearst.

Pour son entreprise, la solution est venue des étudiants étrangers qui fréquentent les établissements d’enseignement de la région, en particulier l’Université de Hearst. C’est un gros bonus pour nous autres de les avoir ici , dit-elle.

C’est d'ailleurs un de ces étudiants, qui a choisi de s’installer dans la région après l'obtention de son diplôme du programme de gestion des affaires de l’Université de Hearst, qui assure aujourd’hui la gestion d'un de ses restaurants.

Assane Dioune a rapidement gravi les échelons de la chaîne de restauration rapide à Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Assane Dioune est d’origine sénégalaise et rêve de posséder sa propre entreprise. Il a travaillé pour Mme Courchesne pendant ses études.

Après une brève expérience à Windsor, pour pourchasser une occasion professionnelle, il a choisi de revenir dans le Nord de l’Ontario.

Non seulement l’offre de son ancienne patronne lui a plu, mais le mode de vie de la région est plus adapté à ses préférences. Je suis une personne qui aime trop la tranquillité. Les grandes villes, ça ne me tente pas trop.

Ses contacts auprès des étudiants lui permettent aussi de recruter de nouveaux collègues, même lors de son bref passage à Windsor.

Quand je n’étais même pas là, j'appelais ma boss. ''Est-ce qu’il y a de la place? Parce que je connais des personnes qui veulent travailler.''

En ce moment, environ 80 % des employés des deux restaurants de Cathy Courchesne sont des étudiants étrangers.

Un vent d’Afrique pour contrer l’exode rural

Kapuskasing a perdu près de 30 % de sa population depuis 1996. Au recensement de 2021, ils étaient 7092 Kapuskois, comparativement à 10 036 25 ans plus tôt.

Le ralentissement de l’industrie des pâtes et papiers a mis en échec la ville natale du cinéaste James Cameron.

Jusqu'en 2003, cette usine de Kapuskasing imprimait le papier servant à l'impression du journal américain « The New York Times ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Bon nombre de jeunes ont quitté Kapuskasing pour les grands centres, pour les études ou le travail. Plusieurs d'entre eux ne sont plus jamais revenus.

Il ne reste plus une grande population étudiante dans nos écoles nourricières. Cette population n’est plus là pour alimenter une université de notre taille , raconte Samantha Losier, responsable du bureau de l’International à l’Université de Hearst.

L’arrivée d’étudiants étrangers a été un second souffle inespéré pour l’Université de Hearst. Elle est passée de 4 étudiants étrangers en 2015 à 300 sur les différents campus de l'institution aujourd'hui.

Six étudiants africains de l'Université de Hearst suivent une leçon dans les locaux du campus de Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une communauté tranquille, qui gagne en vitalité, ajoute-t-elle.

Là on voit davantage de gens diplômés qui fondent une famille, qui s'achètent des maisons, qui s’impliquent dans la communauté, qui commencent des chorales , s’enthousiasme Samantha Losier.

Un appui inestimable pour redonner vie à Kapuskasing, selon Ricky-Ann Dorval, qui occupe aussi le poste de coordonnatrice en gestion du changement pour la Caisse Alliance.

Dans notre région, le hockey c’est très populaire, mais à un moment donné on avait plus assez de jeunes pour nos équipes , se souvient Ricky-Ann Dorval, dont les trois enfants ont évolué dans les rangs du hockey mineur de Kapuskasing.

Ces gens-là, quand ils arrivent avec des familles, ça nous aide avec nos écoles, avec nos activités communautaires et à l’économie parce qu’ils vont avoir des revenus et les dépenser ici.

Une dizaine d'étudiants et de finissants de l'Université de Hearst composent la chorale AfriCana à Kapuskasing. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La représentante de l'institution financière franco-ontarienne se dit chanceuse d’avoir une très petite université qui travaille sans relâche à recruter des gens de l'international .

Les finissants se voient régulièrement offrir des emplois permanents à la Caisse Alliance comme les postes disponibles sont complémentaires aux programmes offerts à Kapuskasing.

Dans les dernières années, on a su travailler en partenariat avec des organismes comme ça, pour vraiment aider à notre main-d'œuvre , soutient Ricky-Ann Dorval.

Elle ajoute que le bagage des étudiants internationaux nous apportent des expériences différentes, de [nouvelles] façons de voir les choses, mais en même temps, ça remplit des postes clés à la caisse.

Dans le néant pour la prochaine rentrée

Samantha Losier s’inquiète de ce qui pourrait changer à la prochaine rentrée avec le plafond que souhaite imposer Ottawa sur le nombre d’étudiants qui peuvent obtenir un visa pour venir au Canada.

Tout le monde est dans le néant en ce moment. On essaie de prendre des décisions éclairées, mais la réalité c’est qu’il nous manque plein de bouts d’informations , fait-elle remarquer.

Chaque vendredi, en été, ils sont une dizaine d'étudiants de l'Université de Hearst à jouer au soccer sur les terrains de la région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle et son équipe se sentent comme à l’aveuglette , ne connaissant pas les détails des restrictions qui pourraient être mises en place.