Violence conjugale : un organisme de l’est ontarien subit les contrecoups de l’inflation

La Maison Interlude, un organisme qui aide et héberge des femmes victimes de violence conjugale dans l'est ontarien, craint les impacts de l'inflation alors que son financement n’a pas été révisé depuis une décennie. L'organisme, tout comme les femmes qu’il soutient, sont à risque de se retrouver dans une position de vulnérabilité, selon sa directrice générale.

Depuis le mois de novembre, la Maison Interlude tente de recruter du personnel à temps plein et partiel. Mais avec la hausse du coût de la vie, elle est incapable d’offrir des salaires compétitifs.

Faute de main-d'œuvre, les ateliers de préventions sont mis en veilleuse et l'organisme n'a d'autres choix que d’inscrire des femmes qui font de nouvelles demandes sur une liste d'attente, explique la directrice générale, Muriel Lalonde.

On ne peut pas suivre la cadence par rapport à l'évolution des salaires ou l'augmentation des prix pour différentes choses, autant pour la nourriture que pour les factures. On traite les demandes d'urgence. Évidemment, on ne laisse pas les femmes mal prises , explique-t-elle.

Selon le rapport de la Maison Interlude, ce sont 630 femmes qui ont bénéficié de services à l’échelle des Comtés unis de Prescott et Russell en 2022-2023. L’organisme a également répondu à 1098 appels sur la ligne de crise et à 4271 appels d’information et de soutien.

Ça prend déjà beaucoup de courage pour prendre le téléphone, pour venir chercher des services. De se faire répondre qu’il y a une liste d'attente, ce n'est pas l'idéal pour pour ces femmes. [...] Il n'y a pas énormément de services de disponibles ou accessibles [dans la région] , souligne Muriel Lalonde.

Selon Maïra Martin, directrice générale d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, plusieurs organismes vivent les mêmes problématiques.

Ça devient de plus en plus difficile pour les organisations de joindre les deux bouts. C'est qu'il y a beaucoup de demandes de la part des femmes de partout en province. Les femmes ont de grands besoins, puis ça, ce n’est pas forcément qu'il y a plus de violence, mais c'est qu'on en parle beaucoup plus , dit-elle.

Un financement provincial apprécié, mais insuffisant

En décembre, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un financement supplémentaire de 18,7 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action national visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cette enveloppe s’ajoute aux investissements existants de la province de 1,4 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années , avait indiqué la province.

Dans une réponse écrite transmise à Radio-Canada, le gouvernement ontarien explique que ce financement permettra d’alléger les pressions exercées sur environ 400 prestataires de services, dont la Maison Interlude.

Bien que les efforts déployés par le gouvernement soient les bienvenus, Maïra Martin craint que cette aide ne soit pas suffisante considérant l'ampleur des besoins.

Les maisons d'hébergement étaient conçues pour être un hébergement entre trois et six semaines à peu près. Maintenant, ce n'est plus du tout la réalité. On est passé à de l'hébergement à long terme parce que les femmes, on ne leur trouve pas d’hébergement , précise-t-elle.

La Maison Interlude estime avoir besoin d’entre 500 000 $ et 750 000 $ supplémentaires annuellement pour alléger la pression financière.

D'ici là, elle devra faire preuve de créativité pour gérer son budget et devra travailler avec d'autres organismes pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale.