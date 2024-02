La Ville de Gatineau a présenté mardi aux élus son plan pour réaménager la rive ouest du ruisseau de la Brasserie au centre-ville. Le projet estimé à 6,8 millions de dollars est réclamé depuis des années par des élus et des citoyens du secteur.

Mon Dieu que ça va faire du bien au secteur , a lancé le conseiller et ancien maire, Marc Bureau, au terme de la présentation du service de l’urbanisme de la Ville. Ce dernier n’était pas le seul élu à se réjouir lors du comité plénier, mardi.

Le service de l’urbanisme propose entre autres de transformer la rue Taylor en voie partagée, sur le tronçon situé entre le pont de la rue Montcalm et celui de la rue Wright. Une piste cyclable et une promenade doivent être aménagées le long du ruisseau, cependant les voitures seront toujours autorisées à circuler dans le secteur.

Mathieu Boissinot, qui est urbaniste au Bureau de coordination du centre-ville, a rappelé que la rue Taylor est une artère privilégiée au niveau utilitaire et récréatif .

Le mur de soutènement sera remplacé par un garde-corps qui permettra une meilleure vue sur le ruisseau. Photo : Gracieuseté : Ville de Gatineau

La Ville prévoit également l’ajout de végétaux et de mobilier comme des bancs pour mettre en valeur le ruisseau de la Brasserie, et consolider la vocation culturelle du secteur , écrit-on dans la présentation de la Ville.

C’est un lieu identitaire et c’est un lieu qui peut contribuer à l’animation et aux activités , ajoute quant à elle Catherine Marchand, la directrice du service de l’urbanisme et du développement durable.

Le réaménagement du ruisseau de la Brasserie s’inscrit dans une démarche pour revitaliser le centre-ville de Gatineau, qui peine à se relever depuis la pandémie.

Un projet réclamé depuis des années

Le concept présenté cette semaine est le fruit d’années de travail et de discussions, dont une consultation publique qui a eu lieu en 2020.

Le conseiller et chef intérimaire d’Action Gatineau, Steve Moran, raconte que l’ancien maire de Gatineau, Yves Ducharme, parlait du besoin de revaloriser le ruisseau de la Brasserie avant même la fusion municipale de 2002.

Je ne ferais pas ma job si je n’exprimais pas l’impatience des gens qui habitent à côté [...] Des gens qui vivent avec des blocs de béton en face [de leur domicile] depuis quatre ans maintenant , fait-il valoir.

M. Moran croit que le réaménagement ne servira pas seulement aux résidents du secteur, mais aussi à toute la région. C’est un bijou qu’on néglige depuis trop longtemps , croit-il.

Le projet présenté comprend également des phases ultérieures, notamment l’aménagement de deux espaces publics complémentaires. L’estimation des coûts pour ce volet du projet se chiffre à 4,1 millions de dollars.

Pour M. Moran, il est crucial que ces phases soient également complétées, sans quoi le réaménagement ne sera pas une réussite , dit-il.

Le service de l'urbanisme prévoit d'aménager deux espaces publics, mais lors d'une phase ultérieure du projet. Photo : Gracieuseté : Ville de Gatineau

Des coûts réduits

Quant à lui, le conseiller Mike Duggan a mis de l’avant certaines préoccupations budgétaires.

Il faut qu’on pense à être modeste et stratégique avec ce genre de projets , dit-il, en ajoutant que plusieurs chantiers d’envergure sont prévus dans les prochaines années.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le service de l’urbanisme a revu le coût de la première phase du réaménagement, qui s’élevait initialement à plus de 10 millions de dollars.

Pour y arriver, la Ville a choisi de remplacer 70 % du pavé de béton par de l’asphalte, en n’en laissant qu’à quelques endroits stratégiques. De plus, le service de l’urbanisme prévoit effectuer le réaménagement en même temps que des travaux souterrains, ce qui permettrait de réaliser des économies.

Les élus de Gatineau doivent se prononcer sur le concept proposé le 19 mars prochain, lors de la séance du conseil municipal. S’ils approuvent le projet, les travaux de réaménagement pourraient être entamés en 2026.

