Sherbrookois, gardez un œil sur vos bacs à déchets!

La Ville de Sherbrooke lance une mise en garde bien particulière à ses résidents. Sur sa page Facebook, elle a souligné que plusieurs cas de vols et de disparitions de bacs roulants ont été rapportés au cours des dernières semaines. La conseillère Danielle Berthold a aussi averti la population sur sa propre page Facebook.

Je sais qu'il y en a à Fleurimont [des vols]. [...] Est-ce que c’est des "pasgame, on y va", ce jeu de "tu n’es pas game, je vais aller sonner à minuit chez quelqu’un?" Est-ce que c'est une compétition entre adolescents? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez spécial , a-t-elle souligné d’emblée au micro de Vivement le retour.

Elle souligne ne jamais avoir entendu parler d’un tel problème.

Je pense que c'est la première fois à la Ville de Sherbrooke. Il faudrait vérifier, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, et je suis quand même conseillère depuis 2013.

Les propriétaires de bacs touchés par ce genre de vol peuvent contacter la Ville.

Vous allez sur le site web de la Ville, donc à sherbrooke.ca/requete. Il y a une section pour remplir "Je me suis fait voler mon bac", quelle date, quelle heure et tout ça. À ce moment-là, ça va rentrer dans le système, puis on va répondre à votre demande , indique-t-elle.

Je demande aux gens d'être vigilant évidemment pour leur bac, puis s’ils ont des gens à signaler, c'est le [819] 821-5555 pour la police. Il faut s'occuper de mettre un terme à ça , ajoute-t-elle.