En passe de remporter leur premier titre, les Clippers font rêver toute une ville

Les Clippers qui sont l'équipe de hockey masculine du Collège Briercrest font rêver les habitants de Caronport, une petite ville située près de Moose Jaw, en Saskatchewan. En effet, l'équipe espère cette année remporter son premier championnat lors de la Conférence athlétique des collèges de l'Alberta (ACAC).

Vendredi dernier, ils ont battu l'équipe du Collège Polytechnique de Red Deer de 5 buts contre 3. Cela leur a permis de terminer la saison régulière de cette année à la première place.

L'équipe se dirige maintenant vers les séries éliminatoires en tant que sérieux prétendant au grand titre.

Même si le capitaine et défenseur des Clippers du Collège Briercrest de Caronport, ressent de la pression sur leurs épaules, il se veut rassurant pour la victoire.

Les Clippers affronteront le vainqueur de la série quart de finale entre l’Université de Concordia à Edmonton et l'Institut de technologie du nord de l'Alberta, le 8 mars prochain.

Même s'il ressent de la pression sur leurs épaules, le capitaine et défenseur de l'équipe Jacob Arsenault est optimiste.

Nous savons qu'en raison de l'équipe que nous sommes, de notre histoire et de notre succès, les équipes vont donner le meilleur d'elles-mêmes contre nous tous les soirs. Quand vous êtes au sommet, les gens veulent vous faire tomber , explique Jacob Arsenault. Pour nous, il s'agit donc de savoir que l'autre équipe donnera le meilleur d'elle-même chaque soir, et c'est tout ce sur quoi nous devons nous concentrer.

Le gardien de but des Clippers du Collège Briercrest de Caronport, Alex Worthington, est l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe. Il caresse l'espoir de remporter ce championnat.

De son côté, le gardien de but Alex Worthington, un des nouveaux visages de l'équipe, caresse l’espoir de remporter ce championnat.

À 18 ans, il est l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe.

Nous ne voulons pas anticiper cela, mais je pense que cela nous reste à l'esprit , souligne Alex Worthington.

Même s'il fait partie d'une équipe de vétérans, Alex Worthington n'a connu que des succès sur et en dehors de la glace.

Cet ancien joueur des Oil Kings d'Edmonton est parmi les cinq premiers de l' ACAC pour la moyenne de buts marqués (2,45), le pourcentage d'arrêts ( 930) et le pourcentage de victoires (889).

J'ai l'impression d'être le petit frère de cette équipe, mais c'est super plaisant de venir à la patinoire avec un sourire tous les jours , se réjouit-il.

Un parcours de combattant

L'équipe masculine de hockey a été créée à la fin des années 1950 et a connu un chemin parsemé de victoires, mais aussi de défaites.

L'équipe masculine de hockey a été créée à la fin des années 50 et a connu un chemin parsemé de victoires, mais aussi de défaites.

Depuis 1997, elle a participé seulement cinq fois aux séries éliminatoires et a accédé une seule fois à la ronde des demi-finales.

En 27 ans de participation, l’équipe de hockey du Collège Briercrest a une fiche de 104 victoires, 522 défaites, 26 matchs nuls et 23 défaites en prolongation.

Selon l'entraîneur de l'équipe, Sam Klassen, l'année dernière, soit après 24 saisons de travail, l'équipe a enfin produit un bilan satisfaisant.

Nous n’avons pas été gênés de nous fixer des objectifs ambitieux, tout en focalisant sur le jour le jour et les choses que l’on a à faire. On a ainsi créé un état d’esprit gagnant et une confiance dans notre façon de jouer , souligne-t-il.

Pour le défenseur Jacob Arsenault qui en est à sa 3e année avec l'équipe, l’étincelle est survenue lors des séries de 2022.

L’équipe avait obtenu seulement trois victoires à l'époque. Elle avait éliminé la Polytechnique de Red Deer en première ronde des séries, une équipe qui avait largement le dessus contre l’équipe de Briercrest.

Cette petite fenêtre de succès a créé une étincelle pour l’année suivante. Je pense que ça l’a aidée à retenir beaucoup de joueurs, et cela a rendu les joueurs heureux d’être ici , explique Jacob Arsenault.

Les séries éliminatoires de la Conférence athlétique des collèges de l'Alberta (ACAC) débuteront le 1er mars.

