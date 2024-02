Le candidat Donald Trump a remporté les primaires républicaines au Michigan devant sa rivale Nikki Haley, tandis que Joe Biden a remporté les primaires démocrates dans le même État mardi soir, selon Reuters.

D'un côté comme de l'autre, l'issue du vote n'a laissé place à aucun suspense, bien que le président démocrate Joe Biden faisait face à un mouvement de contestation concernant son rôle dans la crise à Gaza. Un enjeu qui pourrait aussi venir le hanter en novembre prochain.

Des Américains d'origine arabe et des militants de gauche, notamment sur les campus universitaires, ont appelé à voter non engagé (l'équivalent d'un vote blanc) à la primaire démocrate en signe de protestation, pour faire pression sur le président afin d'infléchir son soutien à Israël et de le convaincre d'appeler à un cessez-le-feu immédiat.

Le Michigan compte l'une des communautés arabes les plus importantes du pays, un bloc d'électeurs qui tend à voter démocrate. Mais à mesure que le nombre de victimes civiles palestiniennes augmente dans le conflit entre Israël et le Hamas, Joe Biden a vu son soutien s'éroder parmi les musulmans et les Américains d'origine arabe.

Le groupe Listen to Michigan (Écoutez le Michigan) espère mobiliser 10 000 électeurs pour livrer un message puissant et sans équivoque , selon lequel le financement et le soutien de la guerre à Gaza sont en contradiction avec les valeurs du Parti démocrate , dit Layla Elabed, directrice de cette campagne.

Le président Biden finance les bombes qui tombent sur des proches de familles vivant ici même au Michigan, des gens qui ont voté pour lui et qui se sentent complètement trahis.

D'autres comptaient inscrire sur le bulletin de vote des messages comme Libérez la Palestine .

Plusieurs personnes ont participé à un rassemblement de soutien aux Palestiniens à Dearborn, en banlieue de Détroit, le mardi 10 octobre 2023.

La seule membre du Congrès d'origine palestinienne, Rashida Tlaib, qui est aussi la sœur de Layla Elabed, s'est dite fière aujourd'hui [...] de voter "non engagée" .

C'est ainsi que nous pouvons utiliser notre démocratie pour dire "Écoutez le Michigan". Écoutez les familles qui ont été directement touchées, mais écoutez également la majorité des Américains qui disent "Assez". Assez de guerres, assez avec le fait d'utiliser nos dollars pour financer un génocide , a-t-elle ajouté.

En novembre prochain, quelques milliers de voix pourraient faire la différence entre une victoire et une défaite dans cet État qui sera crucial pour la victoire du futur président des États-Unis.

En 2020, Joe Biden y avait défait Donald Trump par un peu plus de 150 000 voix, mais quatre ans plus tôt, le républicain avait ravi aux démocrates un État qui avait pourtant voté démocrate à six scrutins présidentiels consécutifs. Il y avait battu la démocrate Hillary Clinton par un peu moins de 11 000 voix.

Système de nomination hybride chez les républicains

L'ex-président américain Donald Trump avait remporté 51 % des voix lors des caucus républicains de l'Iowa.

Les instances locales du Parti républicain ont adopté cette année un système de nomination hybride inédit et complexe qui allouera 16 des 55 délégués du Michigan en fonction des résultats de ce soir. Les autres délégués seront attribués samedi à l'occasion d'une convention de nomination au niveau de l'État.

Pour compliquer le tableau, deux conventions distinctes sont prévues. La première est dirigée par Pete Hoekstra, soutenu à la fois par Donald Trump et par le Parti républicain, qui le considèrent comme le président légitime du parti de l'État.

La deuxième est dirigée par l'ancienne présidente du Parti républicain du Michigan, une trumpiste qui a refusé de céder les rênes après un vote sur sa destitution au début de l'année.

Il y a quelques jours, Donald Trump avait déjà battu Nikki Haley sur son propre terrain en remportant la primaire en Caroline du Sud.

