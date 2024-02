Jacques Pelletier veut créer une communauté urbaine à Saguenay

Le candidat à la mairie de Saguenay en vue des élections municipales de 2025, Jacques Pelletier, propose de créer une communauté urbaine avec les trois arrondissements et de revoir de fond en comble le fonctionnement de la Ville de Saguenay.

Jacques Pelletier, qui se porte candidat à titre d’indépendant bien qu’il soit l’un des fondateurs de l’Équipe du renouveau démocratique, estime que la fusion des anciennes villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie en 2002 a été un échec et qu’il est temps que le prochain maire s’attaque à ce dossier.

On s'est retrouvé avec une Ville comme Jonquière et Chicoutimi qui chacune avait à peu près tous les services, qui avaient déjà organisé leur plan d'aménagement au point des parcs industriels, du commerce, du résidentiel [...]. C'est comme si on avait deux œufs, puis qu'on met les deux œufs, qu'on les casse, puis on pense que ça va s'étendre comme il faut , a imagé l'écrivain en entrevue à l'émission Place publique.

Selon lui, il faut revoir le modèle actuel, notamment en raison de la grandeur du territoire de Saguenay, qui est trois fois plus grand que l’île de Montréal.

La communauté urbaine, le noyau devrait être Chicoutimi, Jonquière et La Baie, qui reprennent leur autonomie, mais qui partagent en commun toute une série de services à la population, comme les ordures, le transport, la police , a déclaré M. Pelletier en entrevue à l’émission Place publique.

L'exercice en 2024, c’est de dire qu’il y a un problème et qu’il y a des solutions. Il faut trouver la meilleure solution, sauf que le statu quo n’est pas acceptable.

L’ingénieur de formation qui a milité au sein de Mouvement Chicoutimi, propose aussi que les secteurs de Laterrière, Shisphaw et Lac-Kénogami soient intégrés à la MRC du Fjord-du-Saguenay plutôt que de faire partie de la Ville de Saguenay. L'homme de 82 ans croit que la réalité de ces anciennes municipalités s'harmonise avec la MRC en raison de leur caractère agricole, forestier ou encore de villégiature.