Estrie Aide inaugure une nouvelle ligne de tri

Estrie Aide passe à la vitesse supérieure. L'organisme d'économie sociale de Sherbrooke, qui valorise vêtements et articles en tout genre, vient de se doter d'une nouvelle ligne de tri. Ce projet de 700 000 $ lui permettra de doubler sa productivité.

Estrie Aide reçoit plus de 500 000 kg de vêtements et d'objets annuellement. Ce volume augmente chaque année. Tous ces articles doivent être triés avant d'être transférés au magasin de l'autre côté de la rue Wellington Sud. Cette tâche colossale demande beaucoup de manipulations.

Avec la mise en service d'une nouvelle ligne de tri en partie automatisée, tout devient plus facile, explique la directrice adjointe de la section vêtements d’Estrie Aide, Mélanie Desrochers.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Desrochers est directrice adjointe de la section vêtements d’Estrie Aide. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L’idée première, c’est de mieux organiser le travail pour les employés, pour éviter qu’ils se blessent, que ce soit moins manuel, moins dur physiquement. Avant, on prenait tout dans nos bras, c’étaient nos bras qui faisaient le plus gros du travail, mais là, on a adapté tout ça pour de meilleures conditions , souligne-t-elle.

Le travail se fait beaucoup plus vite, c’est plus agréable, c’est facile, moins dur physiquement.

Pour réaliser le projet, une mezzanine a été aménagée à même les locaux du centre de dons. La phase qui touche les vêtements est maintenant terminée, mais l’organisme cherche déjà à trouver comment inclure les accessoires dans sa ligne de tri. On a des idées sur la planche à dessin , indique le directeur général de l'organisme, Michel Lesage.

C’est la première fois qu’Estrie Aide va aussi loin en matière d’investissement.

La demande est là. L’objectif du centre de dons, c’est d'être en mesure de valoriser des produits qui vont vers le magasin, et pour ce faire, il faut des outils adéquats.

Il se dit ouvert à aider d’autres centres de dons de la région à adopter un tel modèle.

De 2018 à 2023, plus de 49 300 véhicules sont passés faire un don à l’organisme. Plus d’un million de vêtements et d’accessoires de mode ont été donnés, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport aux années précédentes.

Avec les informations de Guylaine Charette