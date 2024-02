Malgré l’incertitude, l’entreprise Teal se lance dans les explosifs miniers

Usine de projet de production d’hydrogène et d'ammoniac, parc éolien et solaire de 500 MW, bateau-ravitailleur et maintenant des composants d'explosifs miniers... Le président de l’entreprise TEAL Chimie et Énergie voit grand et multiplie les projets d’envergure sur la Côte-Nord. Mais avec seulement quelques millions de dollars d’investis, l’entreprise manque de fonds pour mener à bien ses différents projets estimés à plus de deux milliards de dollars.

Aujourd’hui, il y a une dizaine de camions par jour qui sillonnent les routes de la Côte-Nord et qui nous apportent du nitrate d’ammonium qui vient de l’Oklahoma, et c’est utilisé pour faire exploser la roche des mines de fer , constate le PDG de Teal, Jonathan Martel. On vise, dans une deuxième phase, à faire le nitrate localement.

Le nitrate d'ammonium est un des deux composants des explosifs miniers utilisés sur les chantiers de la Côte-Nord.

Avec une grande majorité du minerai de fer produit au Canada qui transite par Sept-Îles et Port-Cartier, l’entreprise souhaite se saisir d'une part du marché et offrir un produit local aux entreprises minières.

Cette production de composants d'explosifs nécessitera, dans un premier temps, la construction d’une usine d’hydrogène et d’ammoniac vert à Pointe-Noire : un projet estimé à 1,5 milliard de dollars.

Jonathan Martel est président et fondateur de Teal, Chimie et Énergie.

Les besoins de décarbonation sont là, sur la Côte-Nord. L’hydrogène et l’ammoniac sont considérés comme des combustibles verts , explique Jonathan Martel, qui a déjà été candidat à la mairie de Sept-Îles.

Manque d’énergie et manque de fonds

Toutefois, Teal devra aussi obtenir l’énergie nécessaire pour produire ces combustibles. Selon Jonathan Martel, l'entreprise nécessitera 550 mégawatts d’électricité ou deux fois la quantité d’électricité qui sera générée par le projet de parc éolien Apuiat.

Alors qu’il y a deux ans, l’entreprise comptait sur Hydro-Québec pour fournir l'entreprise en énergie hydroélectrique, le contexte énergétique a énormément changé , explique M. Martel. Aujourd'hui, on est en contexte de rareté d’énergie.

Après avoir essuyé un refus d’Hydro-Québec pour l’obtention d’un bloc d’énergie de 550 MW en 2022, l’entreprise se tourne maintenant vers l’autoproduction pour subvenir à ses besoins énergétiques. Elle souhaite toujours obtenir un bloc d’énergie réduit de 40 MW.

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) confirme d'ailleurs qu'un terrain a été réservé pour l'entreprise, avec comme condition principale l'obtention d'un bloc énergétique.

On vise l’installation de capacités de production éolienne et solaire , soutient Jonathan Martel, qui rappelle l’intérêt particulier des entreprises pour des projets d’énergie renouvelable sur la Côte-Nord, notamment en raison des vents constants et des conditions météorologiques favorables à l’énergie solaire.

M. Martel soutient avoir signé un partenariat avec un grand joueur du monde renouvelable américain . Ce partenaire d’affaires, que le PDG de Teal ne souhaite pas nommer, serait prêt à investir 2 à 3 milliards de dollars sur la Côte-Nord.

Questionné sur les coûts du projet et son niveau de confiance quant à la faisabilité du projet, Jonathan Martel affirme que les conditions d’affaires supportent la réalisation d’un tel projet. [...] On n'irait pas de l’avant sinon. C’est indéniable.

Oui, c’est des projets coûteux, mais c’est des projets avec une grande durée de vie. [...] L’amortissement des coûts en capitaux se fait sur des périodes de temps assez longues.

Pour l’instant, M. Martel et son partenaire d’affaires n’ont amassé que quelques millions de dollars en investissements.

Dès le départ, Jonathan est venu nous voir.

À long terme, la direction de Teal souhaite peaufiner sa stratégie et vise une approche de partenariat avec les communautés innues de la région, plus spécifiquement la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam.

Jonathan Martel explique avoir entretenu, il y a quelques années, plusieurs discussions avec la société de développement économique de ITUM et le conseil de bande pour discuter d'un partenariat. Il souhaite aujourd’hui travailler avec la communauté pour avoir la vision des communautés innues .

Dès le départ [du projet], Jonathan est venu nous voir , soutient le directeur de la société de développement, Ken Rock.

Bien que le directeur général de développement se dit ouvert à la proposition du projet, la situation demeure délicate et il reviendra au conseil de bande de déterminer les lignes directrices de la société de développement.

Excluant l’enjeu du consentement de la communauté et la question d’une part équitable de ITUM dans le projet, Ken Rock rappelle que l’enjeu, c’est l’hydroélectricité et la capacité de Teal a obtenir un bloc d’énergie d’Hydro-Québec.