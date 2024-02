Voici votre nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy

Fermée depuis près de cinq ans, la plus grande bibliothèque de Québec est fin prête à se dévoiler aux citoyens de Québec. Incursion dans la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, qui a fait peau neuve pour la somme de 43 millions de dollars.

Les livres sont installés , se réjouit Yasmina Lacasse, architecte responsable du chantier de la nouvelle bibliothèque. Elle nous rencontre dans l'aire ouverte au centre de la bibliothèque, qui a maintenant une forme circulaire plutôt que carrée, comme dans l'ancienne bibliothèque. La luminosité a été grandement augmentée.

6:31 Le directeur de la bibliothèque Gabrielle-Roy, Éric Therrien, a répondu aux questions de Bruno Savard. Photo : Radio-Canada

Lorsqu'on se déplace aux étages, on contourne toujours l'œuvre de Micheline Beauchemin intitulée Il semble y avoir une pluie d’or. Cette œuvre, installée dans l'ancienne bibliothèque, est composée de milliers de languettes soutenues par des filins d’acier. Elle a été remise au cœur des lieux.

Ouvrir en mode plein écran L'aire ouverte au centre de la bibliothèque a maintenant une forme circulaire plutôt que carrée, comme auparavant. Photo : Radio-Canada

Il y avait [non seulement] des défis techniques en lien avec la structure mais aussi toute la mise aux normes parasismiques, l'ensemble de l'intégration d'équipements électromécaniques qu'il n'y avait pas, avant, dans la bibliothèque Gabrielle-Roy. L'éclairage, la climatisation, le contrôle des espaces jouxtés à des plateaux aménagés qu'on voulait libres , explique Mme Lacasse.

Ouvrir en mode plein écran Les usagers auront le choix de leur espace de lecture. Photo : Radio-Canada

Salles de diffusion

L'acoustique a également été revue puisque certaines salles permettront des diffusions sur des écrans au cœur d'une bibliothèque où, habituellement, le silence est roi.

Ouvrir en mode plein écran Une salle de projection dans la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Pour certains espaces [...], il est certain qu'on devait faire un traitement acoustique. On a ciblé ces zones-là pour les positionner d'une façon juste dans les aménagements pour quand même conserver les plateaux libres mais avoir des espaces refermés qui contrôlent la déperdition du bruit , précise l'architecte.

La superficie de la bibliothèque a été augmentée de 25 %.

Ouvrir en mode plein écran Diverses sections offrent des ambiances différentes selon les types de lecture offerts. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Espaces communs

Des espaces communs de travail sont aussi disponibles. C'est un besoin qui est énoncé par la clientèle depuis longtemps , précise le directeur de la bibliothèque, Éric Therrien. On a une quinzaine de salles de travail qui peuvent accueillir de 4 à 8 personnes, qui permettent aux gens de se regrouper dans un endroit, d'avoir un peu plus de tranquillité. On a de l'équipement technique sur place avec la possibilité de projeter sur un écran.

C'était un des objectifs de la Ville [...] de favoriser le vivre ensemble. C'était de matérialiser la capacité d'avoir des échanges avec les autres en assurant des comportements positifs, en assurant une bonne lisibilité des étages. Comme citoyen, quand j'arrive à un niveau, c'est facile de me repérer et c'est facile pour moi de côtoyer les autres citoyens , ajoute Yasmina Lacasse.

Ouvrir en mode plein écran Des espaces communs seront accessibles. Photo : Radio-Canada

Au troisième étage, une terrasse végétalisée protégée des vents permettra la tenue d'une foule d'activités. Les usagers pourront y lire, manger ou vivre une activité .

J'espère surtout que les citoyens vont être heureux dans leur bibliothèque.

Ouvrir en mode plein écran La bibliothèque offre aussi un service de grainothèque. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Parmi les nouveaux services, on compte le prêt d'instruments de musique pour une durée maximale de trois semaines. Guitares acoustiques ou électriques, claviers, basses, violons, percussions : des néophytes pourront être initiés.

Ouvrir en mode plein écran Il sera aussi possible d'emprunter des instruments de musique. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Des œuvres d'art de l'Artotech, entreposée pendant les travaux, seront aussi offertes en location. Des reproductions d'œuvres de grands artistes, notamment des peintres, seront prêtées.

Le nombre de documents à la bibliothèque est sensiblement le même qu'en 2019, soit près de 200 000. La différence, c'est vraiment la disposition et la mise en valeur de ces documents-là. On veut vraiment que les documents soient le plus possible disposés de face pour que ça interpelle les gens.

Ouvrir en mode plein écran Les architectes ont voulu utiliser les formes circulaires pour casser l'aspect carré du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Ouverture retardée?

La Ville de Québec s’est finalement résolue à annuler les festivités entourant la réouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy qui étaient prévues les 1er, 2 et 3 mars. Elle explique sa décision par la grève générale illimitée des employés des bibliothèques municipales, qui doit débuter vendredi.

En attendant le déclenchement de la grève, la Ville ne confirme pas l'ouverture de la bibliothèque le 1er mars. Une soirée d'inauguration aura tout de même lieu jeudi en fin de journée, vers 17 h.

Invité à commenter la situation mardi, le maire Bruno Marchand a affirmé que l’inauguration de la bibliothèque aura lieu comme prévu jeudi.