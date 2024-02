Un pas de plus vers un Hôpital pour enfants Stollery autonome

L’Alberta compte investir 17 millions de dollars sur trois ans pour avancer les plans d’un nouvel Hôpital pour enfants Stollery à Edmonton. Le gouvernement veut rendre l’établissement autonome, car il fait actuellement partie de l’Université de l’Alberta.

Selon le gouvernement, l’Hôpital pour enfants Stollery d’Edmonton est le deuxième plus grand hôpital pour enfants au Canada avec 236 lits. Il est également l’un des hôpitaux qui accueillent le plus grand volume de patients au pays.

La ministre de la Santé, Adrianna LaGrange, a indiqué que l’établissement en reçoit plus 300 000 par année, lors d'une conférence de presse au sud du centre-ville de la capitale albertaine.

C’est clair qu'il faut plus d'espace pour accueillir le nombre croissant de patients et s'assurer que nos prestataires puissent continuer à traiter les besoins uniques et complexes des enfants et des jeunes albertains.

Selon les estimations de la ministre, un nouvel établissement permettrait aussi de libérer 200 lits pour adultes dans l'hôpital de l’Université de l’Alberta.

À ce point-ci du projet, a-t-elle précisé, l’investissement va permettre de déterminer le lieu de la prochaine installation et ce que va inclure l’établissement, ainsi que les prochaines étapes jusqu'à la phase de conception et de construction.

La planification va maintenant passer à l'étape suivante.

C'est donc un pas de plus qui est franchi. Avant, c'était conceptuel, maintenant nous faisons en sorte que cela devienne très réel a-t-elle ajouté.

Publicité

Le gouvernement de l’Alberta estime que le nouvel établissement inclurait davantage de lits, des espaces cliniques plus grands et davantage de chambres privées.

Le montant alloué s’ajoute à un investissement de trois millions de dollars compris dans le budget de 2023. Le gouvernement albertain envisage de rendre l’Hôpital pour enfants Stollery d’Edmonton autonome depuis plus de deux ans.

À l’époque, le ministre de la Santé albertain Tyler Shandro avait soutenu que contrairement à Calgary ou à Vancouver, Edmonton n'a pas d'hôpital pour enfants autonome .

Par ailleurs, la ministre LaGrange a aussi indiqué que le projet de construction d’un hôpital dans le sud de la capitale albertaine est mis sur pause. Le gouvernement, a-t-elle affirmé, veut examiner de manière plus approfondie comment il peut mieux répondre aux besoins des habitants d’Edmonton et de la région.

Pas pour tout de suite

Si le gouvernement annonce des investissements, le projet est encore loin de la phase de construction, souligne toutefois la professeure associée spécialisée en gestion de projets à l’Université du Québec à Montréal, Monique Aubry.

Publicité

Je vous dirais que c’est sûrement [...] de l’ordre d'une quinzaine d’années. Entre 10 et 15 années [avant qu'il n'aboutisse] , soutient-elle.

Pour Monique Aubry, il ne sert à rien de précipiter les choses, car un bon projet est un projet qui est bien planifié.

Si on veut accélérer [le processus] parce qu’on trouve qu'il prend trop de temps, là où il faut chercher, ce n'est surtout pas dans la préparation du projet. Ce n'est surtout pas dans ces premières étapes, là où on planifie le projet , a-t-elle ajouté.

La ministre de la Santé, elle, n'a donné aucun échéancier.