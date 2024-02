La dernière bordée de neige à Edmonton améliore la saison de ski de fond

Les amateurs de ski de fond sont réjouis par la bordée de neige qui est tombée récemment à Edmonton. Un club de ski pour les 55 ans et plus s'attend même à de meilleures conditions dans les prochains jours.

Peter Loney, membre du Rocky Mountain Seniors Ski Club, était souriant dans le stationnement du parc Gold Bar à Edmonton. Avec ses skis de fond, il se préparait à se lancer sur une neige fraîche pendant un après-midi.

La plupart du monde voit la neige et le froid et n'aime pas ça… Nous, les skieurs, on dit finalement! dit cet amateur de glisse qui estime que la saison aurait dû commencer il y a bien longtemps.

La plupart de l'hiver, les conditions étaient printanières.

Pour un autre membre, Michael Stern, c'est la première fois qu'ils sont en mesure de bien tracer la piste : Nous ne sommes pas beaucoup sortis, mais les conditions sont bonnes et devraient s'améliorer au cours de la semaine. Avec le réchauffement, la neige devient un peu plus rapide.

Selon Michael Stern, cette saison d’hiver est la pire qu’il ait vue depuis 20 ans. Il était temps. Cela aurait dû se produire en novembre.

Ouvrir en mode plein écran Les six pistes du parc Gold Bar mesurent 5,5 km. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Préparer les pistes pour les amateurs de ski

Même si les conditions météorologiques n'étaient pas idéales, Jean Funk, responsable du Strathcona Wilderness Centre affirme que le ski a été vivant tout l'hiver.

Depuis novembre, le centre utilise de la neige des environs pour alimenter la piste. Il se sert d'un tracteur équipé d'une pelle et d'un énorme toboggan tiré par un véhicule tout-terrain pour ramasser la neige sur le lac et la déposer sur les pistes.

Malgré cela, Jean Funk explique qu’il y avait quand même des endroits parsemés de gazon. Elle était donc ravie de voir la neige sur le terrain du Strathcona Wilderness Centre.

La bordée de neige rend l’ouverture d’une piste de ski de fond classique réalisable dans les prochains jours.

