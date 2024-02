La peine maximale confirmée contre un père incestueux

14 ans de prison, c'est la peine maximale prévue au Code criminel à l'accusation d'inceste. Le juge Mario Tremblay, dans un geste rarissime, l'avait imposée à Stéphan Joachim. Sauf que le résident de Québec en a contesté la validité devant la Cour d'appel.

Plus d'un an après avoir mis la cause de Stéphan Joachim en délibéré, le plus haut tribunal de la province vient de confirmer la décision du juge Tremblay.

C'est un jugement important , souligne le procureur de la poursuite, Me Michel Bérubé, qui avait demandé l'imposition de la peine maximale.

Selon lui, la décision démontre que les crimes sexuels sur les enfants sont très graves et l'arrêt de la Cour d'appel permet d'envoyer un message rassurant pour les victimes .

Ouvrir en mode plein écran Michel Bérubé, procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Photo : Radio-Canada

Stéphane Joachim, 52 ans, a agressé sexuellement sa fille, alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans.

Il est possible d'identifier l'agresseur, puisque le jour de la condamnation, Stéphanie Lapointe a demandé que l'ordonnance de non-publication protégeant son identité soit levée.

Dans une décision unanime, la Cour d'appel a d'abord confirmé les verdicts de culpabilité prononcés contre le père.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Lapointe, à gauche, est accompagnée par le procureur du DPCP, Me Michel Bérubé, après l'audience à la Cour d'appel en novembre 2022 Photo : Radio-Canada

L'avocat de Joachim a tenté, en vain, de convaincre les trois juges de la Cour d'appel que son client avait fait l'objet d'un verdict « déraisonnable ».

Publicité

Dans sa décision, à laquelle adhèrent les deux autres juges de la Cour d'appel, le juge Guy Cournoyer détruit un à un les arguments de l'avocat de la défense.

Il en conclut que la déclaration de culpabilité trouve [son] appui dans la preuve .

Peine incontestablement sévère

Quant à la peine de 14 ans imposée par le juge Mario Tremblay dans un jugement courageux , insiste Me Bérubé, la Cour d'appel conclut qu'elle était justifiée.

La peine est incontestablement sévère , convient le juge Cournoyer, dans son jugement de 51 pages.

Mais il ajoute qu'une peine sévère n'est pas synonyme de non indiquée .

Il rejette là encore les prétentions de l'avocat de Joachim estimant que la peine n'aurait pas dû excéder six ans.

L'appelant fait fausse route lorsqu'il soutient qu'une peine supérieure à six ans ne pouvait pas lui être imposée. Il n'en est rien.