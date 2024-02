Maison Nordique agrandit son usine de maisons préfabriquées à La Sarre. Le projet permettra à l’entreprise d’augmenter sa production, de créer une dizaine d’emplois additionnels et de s’attaquer à de nouveaux marchés dès cette année.

L’entreprise régionale s’est bien relevée de l’incendie qui a détruit son usine à Gallichan en 2016. Sous un nouveau groupe d’actionnaires depuis 2021, Maison Nordique poursuit son développement dans sa nouvelle usine de La Sarre.

L'entreprise investit en ce moment 2,3 millions de dollars pour ajouter 16 000 pieds carrés à sa superficie de production.

On produit environ 60 maisons par année, puis on devrait être capables d’en produire aux alentours de 90 avec notre agrandissement.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre régional Jean Boulet et la députée d'Abitibi-Ouest Suzanne Blais ont effectué une visite de l'usine en compagnie du directeur général de Maison Nordique, Maurice Poirier. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L’investissement permettra d’ajouter une dizaine de nouveaux employés à la quarantaine déjà en poste.

On fabrique 100 % de la maison ici, en usine. On part du plancher et on finit quand la toiture est faite. Ensuite, on va assembler les deux modules au chantier. Et si on achète une maison, on peut venir la voir en cours de production et faire apporter des modifications , explique M. Poirier.

Développer le multi logement

Avec cet agrandissement, Maison Nordique pourra aussi s'attaquer à un nouveau marché, celui du multi logement.

On produit seulement des maisons unifamiliales en ce moment. On a fait une expérience avec du multi logement en 2022 et maintenant, on devrait être capables d’en faire un plus grand volume à partir de 2024. Il y a beaucoup de demandes pour des triplex, des quadruplex, pour du multi logement en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec et dans le nord de l’Ontario , précise Maurice Poirier.

Les travaux débutés l’automne dernier doivent se terminer d’ici juin prochain.

Ouvrir en mode plein écran Après l'incendie qui a détruit son usine à Gallichan en 2016, Maison Nordique a construit sa nouvelle usine à La Sarre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le ministre Boulet impressionné

Le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, a profité de son passage dans la région pour visiter l’entreprise. Il s’est dit impressionné par ce qu’il a vu.

Toutes les façons alternatives de construire pour répondre aux besoins des Québécois et Québécoises, ça m’intéresse hautement. Et ce qui se fait à Maison Nordique particulièrement. Que les gens puissent venir pendant les étapes de construction pour s’assurer que la maison sera bien adaptée à leurs besoins, je trouve que c’est novateur , a-t-il mentionné.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux d'agrandissement sont en cours et permettront d'ajouter deux lignes de production à l'usine de Maison Nordique. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le ministre Boulet s’est aussi réjoui des projets de développement de l’entreprise régionale.