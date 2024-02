Vote de protestation aux primaires du Michigan : un avertissement à Joe Biden

Ils étaient une centaine d'électeurs non engagés (« uncommitted ») rassemblés mardi soir au restaurant Adonis, à Dearborn, en banlieue de Détroit, pour suivre les résultats du vote des élections primaires démocrate et républicaine.

Quand les premiers résultats ont été diffusés, les adhérents à ce mouvement se sont enlacés et ont observé une minute de silence pour honorer les victimes des frappes israéliennes à Gaza.

Ce vote de protestation est pour toutes les vies qui ont été enlevées à Gaza, en utilisant nos taxes pour financer les bombes , a déclaré un des porte-parole du groupe, Abbas Alawieh.

Ouvrir en mode plein écran Des électeurs qui ont voté « non engagés » observent le dévoilement des résultats. Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

Au-delà de 13 % des électeurs du Michigan, soit plus de 100 000 personnes, ont ainsi boudé M. Biden. Remplir la case ou l'ovale « non engagé » permet à un électeur d'exercer son droit de vote tout en s'abstenant d'appuyer l'un ou l'autre des candidats à l'investiture d'un parti.

C'est beaucoup plus élevé que je pensais , a reconnu une des jeunes Palestiniennes présentes dans la salle, en ajoutant : On s'en va dans la bonne direction et j'espère que Joe Biden entendra notre message.

Ces résultats vont bien au-delà de nos attentes , a lancé la militante Layla Elabed, co-fondatrice de Listen to Michigan (Écoutez le Michigan). Selon elle, Joe Biden est en train d'aliéner sa base et de donner la Maison-Blanche à Donald Trump sur un plateau d'argent.

Ouvrir en mode plein écran Certains électeurs démocrates réunis dans un restaurant de Dearborn ne cachaient rien de leur choix. Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

En 2020, cette même communauté avait voté à plus de 75 % en faveur de Joe Biden, qui avait remporté le Michigan avec 155 000 voix de plus que son rival Donald Trump.

En 2016 Donald Trump l'avait emporté par près de 11 000 voix de plus qu'Hillary Clinton. Le mystère reste entier pour 2024, car les deux candidats sont au coude à coude dans les intentions de vote, selon les sondages.

La soeur de Layla Elabed, la représentante démocrate Rashida Tlaib – seule membre du Congrès qui est d'origine palestinienne –, fait partie des élus qui ont lancé un appel pour que les électeurs votent « non engagé » aux primaires du Michigan.

La moitié des gens de mon comté n'ont pas d'eau potable, et il n'y a jamais d'argent pour cela, mais quand il s'agit de financer la guerre à Gaza, on trouve des milliards de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La représentante Rashida Tlaib a appelé les électeurs démocrates à voter « non engagé ». Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Selon le maire de Dearborn, Abdullah Hammoud, Joe Biden a trahi la communauté arabe en opposant trois fois son veto à un cessez-le-feu aux Nations unies.

Qu'est ce qui peut être pire que la situation à Gaza? a-t-il demandé.

Voter "non engagé" est notre façon d’exercer une politique de principe, d'envoyer un message, et d'avoir l'audace de prioriser l’humain.

L'avocate et militante pour Jewish for peace (Juifs pour la paix) Julie Hurwitz a elle aussi décidé de voter « non engagé » pour dénoncer les bombardements à Gaza.

Rupture avec le passé

Âgée de 25 ans, Georgia Cotter fait parti des jeunes de Michigan qui ont voté « non engagé ». Étudiante en neurosciences, elle affirme qu'elle vote habituellement pour le Parti démocrate, surtout pour les questions de droit à l'avortement. Mais cette fois, elle a tenu elle aussi à signifier son mécontentement à l'administration Biden.

Plutôt désenchantée par les principaux candidats présidentiels, elle assure qu'elle ne votera ni pour Joe Biden ni pour Donald Trump. Je songe voter pour Jill Stein, la candidate du Parti vert.

Ouvrir en mode plein écran Georgia Cotter a voté « non engagé » à la primaire démocrate. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Un retour de Donald Trump n'inquiète pas trop Khalid Turaani, co-fondateur de la campagne Abandon Biden (Abandonner Biden), même si l'ancien président avait instauré l’interdiction de l’immigration musulmane.

Khalid Turaani avait voté pour Joe Biden en 2020 – il avait même placé une pancarte Biden-Harris devant chez lui. De parents palestiniens, il accuse aujourd'hui Joe Biden d'avoir du sang sur les mains à cause de son soutien militaire et financier au gouvernement Nétanyahou.

Ouvrir en mode plein écran Khalid Turaani est l'un des fondateurs de la campagne Abandonner Biden. Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

Si Trump devient président, on va faire avec. C’est comme un vaccin : il y a une douleur à court terme, mais on y gagne à long terme…

Il espère élargir sa campagne aux autres États pivots comme la Georgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin pour empêcher à tout prix Joe Biden d'obtenir un deuxième mandat à la Maison-Blanche.

Selon les analystes, Joe Biden a huit mois pour reconquérir cet électorat. Mais pour Khalid Turaani, c'est déjà trop tard : il a perdu son vote.