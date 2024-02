Une quatrième génération à la tête de la Bijouterie Guérin de La Baie

La Bijouterie René Guérin de La Baie poursuivra finalement ses activités, mais en ligne. C'est la fille de l'actuel propriétaire, Véronique Guérin, qui a décidé de reprendre l'entreprise qui date de 1918, selon un nouveau modèle d'affaires.

René Guérin avait annoncé la fermeture de son commerce en novembre dernier. Sa fille a affirmé qu'elle n'avait pas prévu d'acquérir le commerce de son père, qui se nommera désormais Bijouterie Guérin.

C’est sûr que c’est une fierté de dire que l’entreprise peut continuer après 105 ans et d'emblée, mon père m’a toujours encouragée dans ma vie, dans mes projets, peu importe lesquels, a-t-elle assuré. Donc, à la base, en tant que père, c’est sûr qu’il est extrêmement fier et moi, je suis fière de continuer cette entreprise-là et de savoir que je vais pouvoir compter sur l’avis de mon père et de son expertise pour me guider et me conseiller même s’il n’est pas dans mon projet. Ça reste mon père!

L’entrepreneure représente donc la quatrième génération de Guérin à la tête de l’entreprise.

C'est mon arrière-grand-père, Joseph Guérin, qui a déménagé de Jonquière vers La Baie en 1918 pour ouvrir la Bijouterie Joe Guérin, a-t-elle raconté. Puis après, c'est mon grand-père à moi qui l'a reprise. Puis mon père, il y a 48 ans, si je ne me trompe pas. Mon père avait 16 ans quand il a commencé à travailler avec son père.

Un virage en ligne

Véronique Guérin a affirmé vouloir changer le modèle d’affaires pour le rendre plus actuel. Mme Guérin a également expliqué que les services offerts seront différents.

D’avoir un commerce physique avec le service de réparation, puisque je ne fais pas ça, je n’ai pas vraiment pensé à ce volet-là. Je me suis plus dirigée vers quel défi serait intéressant pour moi? Mais, c'est certain qu'à quelque part, le volet réparation, j'ai prévu quand même des partenaires. Je n'offrirai pas ce service-là, mais j'ai besoin d'alliés dans mon projet pour être en mesure, par exemple, d'ajuster des bagues sur une vente ou d'être en mesure de me donner des conseils ou de répondre à certains besoins spécifiques , a-t-elle ajouté.

René Guérin liquide actuellement sa marchandise avant de mettre la clé sous la porte, jeudi. Les activités de la bijouterie se poursuivront en ligne à compter du 13 mars.