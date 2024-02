Budget 2024 : à quel point l’Alberta fermera-t-elle le robinet des dépenses?

Avec un surplus anticipé de 5,5 milliards de dollars en 2023, le gouvernement de l'Alberta semblait en position idéale pour concocter le budget 2024, déposé jeudi. Les mots de la première ministre et du ministre des Finances ont toutefois jeté un froid au point où certains s’attendent même à de l’austérité.

Dans son allocution, la semaine dernière, Danielle Smith a semblé préparer les Albertains à de la rigueur budgétaire. Parmi les mots prononcés, discipline et retenues dans les dépenses ont été évoquées.

Lundi, le ministre des Finances, Nate Horner, a poursuivi dans la même veine dans une vidéo de présentation des traditionnels souliers. De ses mots, le budget 2024 sera responsable avec des investissements sages .

Contraste avec le budget 2023

Le précédent budget déposé quelques mois avant les élections avait fait la part belle aux dépenses. Celles-ci avaient été augmentées d’environ 10 % par rapport au budget 2022.

Si la mouture 2024 suivait l’augmentation de la population et l’inflation, les dépenses devraient à nouveau augmenter d’environ 7,5 %.

Mais Danielle Smith a déjà dit qu’elle avait fixé la barre plus bas. À quel point plus bas? Ce sera un des chiffres à repérer dans le budget.

Cela va être un budget très austère , estime la professeure agrégée d’économie à l’Université de Calgary Lindsay Tedds. Le budget 2023 avait plutôt laissé libre cours aux dépenses. Il va falloir voir à quel point les engagements précédents seront remis en question ou réduits et s’il va y avoir des hausses discrètes de revenus via l’augmentation de certains frais.

Publicité

La première ministre a ainsi déjà prévenu que la réduction d’impôts promise pendant la campagne électorale sera reportée d’au moins un an.

D’autres dossiers latents font pression sur les finances, comme la réforme du système de santé, une sécheresse prolongée et les négociations collectives avec de nombreux travailleurs de la fonction publique.

Regard tourné sur le Fonds du patrimoine

Le changement de cap par rapport à l’année dernière n’est toutefois pas totalement une surprise. Dans son budget 2023, le gouvernement provincial avait déjà prévu des augmentations très modestes des dépenses pour 2024, autour de 2 %.

L’économiste principal de l’économie canadienne au mouvement Desjardins, Marc Desormeaux, parle plutôt de dépenses prudentes.

C’est toujours difficile d’atteindre ces cibles [de croissance de la population et d’inflation] sur plusieurs années. Alors c’est un taux de croissance prudent selon nous , explique-t-il.

Publicité

Son attention se portera sur le Fonds du Patrimoine. Danielle Smith a indiqué vouloir limiter les dépenses pour pouvoir économiser plus d’argent dans ce fonds destiné à mieux prémunir les finances albertaines de la volatilité des prix du pétrole.

Même si un plan détaillé ne sera pas disponible avant la fin de l’année, Marc Desormeaux espère voir dans ce budget des indices : On ne sait pas encore la manière avec laquelle on va contribuer de plus au Fonds du Patrimoine. Ça sera quelque chose de très important à vérifier.

Des finances en bonne santé

Malgré les dépenses limitées attendues, les revenus devraient être toutefois bien loin des années de vache maigre. L’économiste en chef à Alberta Central, Charles St-Arnaud, s’attend à une entrée d’argent comparable à 2023, et même meilleure.

Ouvrir en mode plein écran Mouvement Desjardins prévoit que le baril de pétrole se négociera autour de 80 $US pour les deux prochaines années. Photo : Reuters / Regis Duvignau

Pour équilibrer le budget, l’Alberta a besoin d’un baril à 72 $US, un seuil constamment dépassé depuis deux mois. La production de pétrole a aussi atteint des records en attendant la mise en service du pipeline Trans Mountain.

Charles St-Arnaud anticipe aussi une poursuite, même si modérée, de la croissance de la population albertaine, ce qui stimulera les revenus de l’impôt des particuliers.