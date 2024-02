Au terme d’un discours du ministre de l’Économie devant un parterre de gens d’affaires de Québec mardi, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) constate que le gouvernement n’a « rien dans les cartons » pour stimuler l’économie de la capitale.

Dans une allocution d’une vingtaine de minutes, Pierre Fitzgibbon n’a jamais évoqué la baisse du PIB dans la région en 2023, une situation unique parmi les grands centres urbains canadiens. Questionné sur l’abandon de la zone d’innovation Innovitam dès la fin de son discours, le ministre n’avait rien à proposer pour remplacer le projet.

Innovitam, ce n'est pas un projet qui était bien attaché, je dois avouer , a répondu Pierre Fitzgibbon en spécifiant qu’il n’y avait pas de volonté gouvernementale de créer une zone d’innovation à court terme .

C'est sûr qu'à Québec, on veut une zone d'innovation , rétorque le directeur général de la CCIQ , Steeve Lavoie. Dans plusieurs secteurs, on voit des projets qui se réalisent ailleurs qu'à Québec, alors c'est tout à fait normal qu'on pose la question et qu'on veuille avoir quelque chose ici du type zone d'innovation.

Il admet qu’il ne s’attendait pas à une annonce majeure pour Québec dans le discours du ministre, mais il espère que la capitale ne sera pas sur les lignes de côtés dans le budget provincial attendu le 12 mars. On va s'attendre après le budget à des annonces, c'est clair.

Ouvrir en mode plein écran Steeve Lavoie, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec Photo : Radio-Canada

La ville de Québec est en retard au niveau de l'innovation, de la productivité, niveau de la main-d'œuvre et de l'immigration. On peine à amener des gens ici. On peine à les loger, on peine à les déplacer. Alors ça fait partie des annonces auxquelles on s'attend.

Imperméable aux critiques

Lundi, le maire Bruno Marchand interpellait la CAQ , jugeant que la région de Québec payait le prix d’un cumul de décisions qui ont retardé ou mis en échec plusieurs grands projets, dont le tramway. Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, disait quant à lui que le gouvernement Legault n’a pas été un bon partenaire Québec .

Pierre Fitzgibbon a balayé ces critiques du revers de la main. Il avance que depuis l’élection de la CAQ en 2018, Investissements Québec a plus que triplé les projets et les investissements dans la région de Québec, pour une moyenne de 351 millions de dollars par année depuis quatre ans.

On reçoit souvent des commentaires basés sur aucun fait. Moi, j’ai les faits. Les faits, c’est le support d’investissements d’Investissement Québec dans la ville de Québec.

Il rappelle aussi que le gouvernement du Québec a récemment acquis les terres de Rabaska à Lévis, d’immenses terrains destinés à des projets industriels. On a acheté Rabaska pour faire des projets industriels, alors, il y a des choses qui vont arriver là.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux